AZBEST U HRVATSKOJ

Skandal s opasnim otpadom: iz Slovenije dovozili azbest i bacali ga u Međimurju

Split: Uklanjanje opasnog materijala sa zgarišta baraka koje su izgorile prije mjesec dana
ILUSTRACIJA/Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
19.12.2025.
u 14:12

Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom osnovano se sumnja kako je počinio kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom

Temeljem dopisa Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, policijski službenici Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje vezano uz odlaganje veće količine azbestnog otpada, nedaleko od Lončarevog naselja kod Podturna.
 

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem, u sklopu kojeg je obavljen očevid te nadzor nadležnog državnog inspektora, utvrđeno je kako su nepoznati počinitelji na prostoru veličine oko 900 m², nedaleko od Lončarevog naselja, na katastarskoj čestici u vlasništvu Općine Podturen Republike Hrvatske, protuzakonito dovezli i odložili između 50 i 60 tona opasnog građevinskog materijala - salonitnih ploča koje sadrže azbest. 

Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su na udaljenosti od oko 800 metara od spomenutog naselja, u smjeru naselja Ferketinec, u poljskom predjelu zvanom "Mursko oko" (proglašen zaštićenim krajobrazom, Regionalni park Mura - Drava), nepoznati počinitelji protuzakonito odbacili opasni građevinski materijal, koji sadrži azbest na prostoru veličine oko 140 m². Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom osnovano se sumnja kako je počinio kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Naime, tijekom ove godine u više je navrata s područja Slovenije na navedenu lokaciju kod Lončarevog naselja dovezao i protuzakonito odložio oko 10 tona salonitnih ploča, koje sadrže azbest.

Protiv 30-godišnjaka, zbog počinjenog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti vezane uz nezakonito odlaganje opasnog otpada, te kako bi se otkrili svi počinitelji, kažu u policiji.

Međimurje otpad azbest

5S
505.scrtom
13:41 19.12.2025.

a kaj drugo nego zlovenci.

MA
marsovac
13:28 19.12.2025.

njega u gajbu na 10 godina a smece vratiti sloveniji,.....stvar rjesena.

ME
MenKa
14:59 19.12.2025.

Tu samo smola i perje pomažu. Postali smo EU smetlište. Inače ne piše se baš o požaru u CIAKU kod Zaboka. A spalili su hrpetinu opasnog otpada, sad ce div lovubod osiguranja, dobar posao

