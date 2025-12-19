Skandal s opasnim otpadom: iz Slovenije dovozili azbest i bacali ga u Međimurju

Temeljem dopisa Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, policijski službenici Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje vezano uz odlaganje veće količine azbestnog otpada, nedaleko od Lončarevog naselja kod Podturna.



Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem, u sklopu kojeg je obavljen očevid te nadzor nadležnog državnog inspektora, utvrđeno je kako su nepoznati počinitelji na prostoru veličine oko 900 m², nedaleko od Lončarevog naselja, na katastarskoj čestici u vlasništvu Općine Podturen i Republike Hrvatske, protuzakonito dovezli i odložili između 50 i 60 tona opasnog građevinskog materijala - salonitnih ploča koje sadrže azbest.

Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su na udaljenosti od oko 800 metara od spomenutog naselja, u smjeru naselja Ferketinec, u poljskom predjelu zvanom "Mursko oko" (proglašen zaštićenim krajobrazom, Regionalni park Mura - Drava), nepoznati počinitelji protuzakonito odbacili opasni građevinski materijal, koji sadrži azbest na prostoru veličine oko 140 m². Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom osnovano se sumnja kako je počinio kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Naime, tijekom ove godine u više je navrata s područja Slovenije na navedenu lokaciju kod Lončarevog naselja dovezao i protuzakonito odložio oko 10 tona salonitnih ploča, koje sadrže azbest.

Protiv 30-godišnjaka, zbog počinjenog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti vezane uz nezakonito odlaganje opasnog otpada, te kako bi se otkrili svi počinitelji, kažu u policiji.