OPASNA IGRA SMRTI

Maloljetnici u Poreču godinama teroriziraju cestu: Sinoć se dogodila ozbiljna prometna nesreća!

Google Maps/Screenshot
Autori: Večernji list, Eva Berišić
11.08.2025.
u 20:29

“Policija je jučer oko 21.50 sati zaprimila dojavu da nekoliko maloljetnika s nadvožnjaka u Creskoj ulici baca na kolnik balone napunjene vodom i time ugrožava sigurnost cestovnog prometa.”

Grupa maloljetnika u Poreču već godinama izvodi vrlo opasnu nepodopštinu, koja je sinoć rezultirala i prometnom nesrećom. Njihov način zabave sastoji se u tome da s povišene pozicije na cestu bacaju vodene balone, jaja ili neki drugi predmet, čime znatno, a možda i nesvjesno, ugrožavaju sigurnost u prometu. Sinoć je došlo do incidenta u kojem je jedan vozač zbog njihove aktivnosti naglo zakočio, a vozačica motocikla koja je vozila iza njega pala je i zadobila ozljede, srećom samo lakše.

Događaj se dogodio u blizini Croduxove benzinske pumpe i trgovine Plodine. Maloljetnici su cestu gađali s nadvožnjaka iznad Creske ulice. "Policija je jučer oko 21.50 sati zaprimila dojavu da nekoliko maloljetnika s nadvožnjaka u Creskoj ulici baca na kolnik balone napunjene vodom i time ugrožava sigurnost cestovnog prometa. U događaju su lakše ozlijeđene dvije osobe. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje te će više informacija biti poznato po okončanju istog", priopćili su iz Policijske uprave istarske.

Prema informacijama portala Istarski.hr, navodi se da je grupa bacala jaja s povišenog, no iz policijske uprave obavještavaju da je riječ o vodenim balonima. Bez obzira na to, oba predmeta predstavljaju veliku opasnost. Iako je ovo prvi put da se izvještava, doznajemo da maloljetnici izvode ovakve nepodopštine već nekoliko godina. Nadvožnjak u Creskoj ulici samo je jedna od četiri lokacije na kojima se to događa. Ostale tri su: dječje nogometno igralište u novom naselju, područje od grada prema Zelenoj laguni, zatim kod Petrola na Zaobilaznici, na pravcu od Kauflanda prema velikom rotoru, te dionica Vranići - Gulići u blizini dječjeg igrališta. Najčešće koriste šumarke ili povišene terene s kojih im je lakše bacati predmete na cestu. Navodno su u pitanju maloljetnici u dobi od 12 do 15 godina.

Ključne riječi
opasnost prometna nesreća maloljetnici Poreč

