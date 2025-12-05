Naši Portali
ZLOČIN U MURSKOM SREDIŠĆU

Božinović: Počinitelj je imao 35 kaznenih djela, pronađeno je njegovo vozilo u Sloveniji

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
05.12.2025.
u 11:12

Smatra da će osumnjičenik biti uhićen jer je siguran u dobru suradnju sa slovenskom policijom. Nakon sastanka, medijima se prvi obratio načelnik policije te govorio o tragičnom događaju koji je u međuvremenu potresao javnost

Romsko naselje Sitnice potresla je teška tragedija u kojoj je 40-godišnji muškarac iz Piškorovca automatskom puškom ubio 28-godišnju ženu i teško ranio svoju nevjenčanu suprugu. Zločin se dogodio u obiteljskoj kući žrtava, nakon svađe u večernjim satima. Napadač je, prema riječima mještana, poznat po kriminalnoj povijesti i upravo je trebao započeti izdržavanje zatvorske kazne. U kuću se vratio s oružjem skrivenim u automobilu i ispalio četiri hica, nakon čega je pobjegao. O svemu se danas oglasio i ministar Božinović.

Održao je danas sastanak u Zagrebu s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije, posvećen položaju i integraciji pripadnika romske nacionalne manjine. Razgovarali su o ključnim izazovima s kojima se romska zajednica suočava te o modelima suradnje državne i lokalne razine u cilju jačanja društvene uključenosti, sigurnosti i kvalitete života. Nakon sastanka, medijima se prvi obratio načelnik policije te govorio o tragičnom događaju koji je u međuvremenu potresao javnost, a onda ministar.

 "Odmah nakon dojave policajci su stigli na mjesto događaja te zatekli dvije žene s prostrijelnim ranama. Hitno su prevezene u bolnicu, gdje je jedna od njih ubrzo preminula, dok se druga bori za život. Policija je na terenu, provodi očevid i intenzivno traga za počiniteljem. Vozilo je pronađeno u Sloveniji, a potraga i dalje traje", rekao je načelnik.

Nakon njega riječ preuzima Božinović: "Sve se odvilo u blizini slovenske granice i odmah je uspostavljena operativna suradnja sa slovenskom policijom. Ovdje teško da može biti riječ o nečem drugom osim femicida, jer se radi o bliskoj osobi. Imamo osnovanu sumnju tko bi mogao biti počinitelj i znamo za kim se traga. Napadač je recidivist, imao je 35 kaznenih prijava. S takvima imamo najveći problem", poručuje.

Božinović je potvrdio da je žrtva ranije prijavljivala napadača te da je određeno vrijeme boravila u sigurnoj kući. Na pitanje novinarke zašto nije reagirano na obostranu prijavu bračnog para, Božinović kaže da je žena bila u sigurnoj kući, ali da je sama izašla iz iste. O prevenciji ovakvih slučajeva  naglašava da MUP nudi puno programa, no da ih je nemoguće iskorijeniti u potpunosti. Upozorio je da se ne zna gdje je osumnjičenik, ali je njegovo vozilo pronađeno u Sloveniji. Slovenska policija je unaprijed bila obaviještena o slučaju i tablicama, što je rezultiralo pronalaskom vozila, rekao je. 

Ubijena žena bila je trudna, muškarac je još u bijegu
Ključne riječi
Mursko Središće Međimurje femicid

Komentara 3

Pogledaj Sve
ZE
zelicius
11:34 05.12.2025.

Ne sumnjam da će veća integracija s Romima donijeti i veću sigurnost. Kao i s migrantima. Već oprobano u praksi u zapadnoeuropskim gradovima. Predlažem i model poboljašanja uključenosti i integracije korisnika zatvorskog sustava na način da ih se slobodno pusti među građane kako bi se bolje integrirali.

OS
Ostrež
12:01 05.12.2025.

Milorad i kajtazi su pripadnici iste manjine

Avatar nekakav
nekakav
12:00 05.12.2025.

zašto se ovaj slučaj počeo nazivati femicidom?! femicid kao pojam ne postoji u hrvatskom pravosudnom životu, zakonima. „teško ubojstvo bliske ženske osobe", to je definicija u zakonu,. ne postoji kazneno djelo „teško ubojstvo bliske muške osobe". sad smo ušli u zonu diskriminacije. ajmo dalje. pričajmo o ravnopravnosti, ali jednu stranu ćemo zakonski sve više gušiti. onda nismo jednaki, ne trebamo ni biti. nasilje je nasilje, zločin je zločin, a ako ćemo počinitelje i žrtve i dalje gledati kao on i ona, onda brišimo ravnopravnost iz svih zakona kao tekst, pojam. ako su muškarac i žena jednaki u svemu, po našim zakonima, onda prestanimo u opisu nasilja pisati da je muškarac iskoristio silu i snagu nad ženom. ona je po zakonu jednaka muškarcu!! ovo među romima je uobičajeno, kriva je država koja je dopustila romima da žive u odvojenim naseljima, što nije djecu uzimala zbog zanemarivanja, što dopušta da se žene maloljetni, što ih sudovi ne kažnjavaju zbog krađa, i to oni iskorištavaju. uzmi im djecu, izvor prihoda. promijeni način pomaganja, kroz hranu, odjeću, nikako ne davati novac! 7-ero djece, eto ti lijepog dječjeg doplatka. usput malo kradeš, i živiš solidno.

