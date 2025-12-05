Božinović: Počinitelj je imao 35 kaznenih djela, pronađeno je njegovo vozilo u Sloveniji

Romsko naselje Sitnice potresla je teška tragedija u kojoj je 40-godišnji muškarac iz Piškorovca automatskom puškom ubio 28-godišnju ženu i teško ranio svoju nevjenčanu suprugu. Zločin se dogodio u obiteljskoj kući žrtava, nakon svađe u večernjim satima. Napadač je, prema riječima mještana, poznat po kriminalnoj povijesti i upravo je trebao započeti izdržavanje zatvorske kazne. U kuću se vratio s oružjem skrivenim u automobilu i ispalio četiri hica, nakon čega je pobjegao. O svemu se danas oglasio i ministar Božinović.

Održao je danas sastanak u Zagrebu s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije, posvećen položaju i integraciji pripadnika romske nacionalne manjine. Razgovarali su o ključnim izazovima s kojima se romska zajednica suočava te o modelima suradnje državne i lokalne razine u cilju jačanja društvene uključenosti, sigurnosti i kvalitete života. Nakon sastanka, medijima se prvi obratio načelnik policije te govorio o tragičnom događaju koji je u međuvremenu potresao javnost, a onda ministar.

"Odmah nakon dojave policajci su stigli na mjesto događaja te zatekli dvije žene s prostrijelnim ranama. Hitno su prevezene u bolnicu, gdje je jedna od njih ubrzo preminula, dok se druga bori za život. Policija je na terenu, provodi očevid i intenzivno traga za počiniteljem. Vozilo je pronađeno u Sloveniji, a potraga i dalje traje", rekao je načelnik.

Nakon njega riječ preuzima Božinović: "Sve se odvilo u blizini slovenske granice i odmah je uspostavljena operativna suradnja sa slovenskom policijom. Ovdje teško da može biti riječ o nečem drugom osim femicida, jer se radi o bliskoj osobi. Imamo osnovanu sumnju tko bi mogao biti počinitelj i znamo za kim se traga. Napadač je recidivist, imao je 35 kaznenih prijava. S takvima imamo najveći problem", poručuje.

Božinović je potvrdio da je žrtva ranije prijavljivala napadača te da je određeno vrijeme boravila u sigurnoj kući. Na pitanje novinarke zašto nije reagirano na obostranu prijavu bračnog para, Božinović kaže da je žena bila u sigurnoj kući, ali da je sama izašla iz iste. O prevenciji ovakvih slučajeva naglašava da MUP nudi puno programa, no da ih je nemoguće iskorijeniti u potpunosti. Upozorio je da se ne zna gdje je osumnjičenik, ali je njegovo vozilo pronađeno u Sloveniji. Slovenska policija je unaprijed bila obaviještena o slučaju i tablicama, što je rezultiralo pronalaskom vozila, rekao je.