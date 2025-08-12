Naši Portali
PREKINUT PROMET

Nesreća na brzoj cesti kod Klisa: Vozač izgubio nadzor, vozilo završilo na krovu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Ilustracija
Autor
Dora Taslak
12.08.2025.
u 06:22

Policija navodi kako je zbog nesreće za sav promet od 5.05 sati zatvorena D1 od smjera Klisa prema Solinu

Prometna nesreća dogodila se jutros oko 5.02 sata na D1, prije ulaza u prvi tunel od smjera Klisa. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, vozač je izgubio nadzor te se vozilo prevrnulo na krov. Jedna je osoba ozlijeđena u nesreći te je prevezena na pružanje liječničke pomoći. Policija navodi kako je zbog nesreće za sav promet od 5.05 sati zatvorena D1 od smjera Klisa prema Solinu. 

O zatvaranju brze ceste zbog prometne nesreće izvijestio je i Hrvatski autoklub: "Prekinut je promet u smjeru Splita zbog prometne nesreće kod tunela Klis-Kosa. Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253)."
