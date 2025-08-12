Nesreća na brzoj cesti kod Klisa: Vozač izgubio nadzor, vozilo završilo na krovu

Prometna nesreća dogodila se jutros oko 5.02 sata na D1, prije ulaza u prvi tunel od smjera Klisa. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, vozač je izgubio nadzor te se vozilo prevrnulo na krov. Jedna je osoba ozlijeđena u nesreći te je prevezena na pružanje liječničke pomoći. Policija navodi kako je zbog nesreće za sav promet od 5.05 sati zatvorena D1 od smjera Klisa prema Solinu.
O zatvaranju brze ceste zbog prometne nesreće izvijestio je i Hrvatski autoklub: "Prekinut je promet u smjeru Splita zbog prometne nesreće kod tunela Klis-Kosa. Obilazak je starom kliškom cestom (ŽC6253)."
