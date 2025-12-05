FOTO Slovio je za seks-simbol nakon uloge u ovom filmu, proslavio je 57. rođendan i evo kako izgleda
Glumac Brendan Fraser proslavio je 57. rođendan. Fraser se na filmskoj sceni probio 1992. godine komedijom "Pračovjek iz Kalifornije" i dramom "Školske veze". Daljnju je popularnost stekao glavnim ulogama u filmu "George iz džungle" (1997.), a status zvijezde učvrstio je glumeći Ricka O'Connella u trilogiji "Mumija" (1999.–2008.).
Fraserova se filmska karijera usporila od kasnih 2000-ih do sredine 2010-ih zbog slabih kino-uspjeha te zbog zdravstvenih i osobnih problema. Mnogi vjeruju da je Brendan Fraser godinama bio nepoželjna osoba u Hollywoodu, gotovo pa na “crnoj listi”, nakon što ga je 2003., na vrhuncu njegove slave, seksualno napastovao utjecajni hollywoodski dužnosnik i kritičar Philip Berk.
On je u to vrijeme, kao predsjednik Udruženja stranih novinara, bio domaćin dodjele Zlatnih globusa. Fraser je o traumatičnom događaju dugo šutio, a tek je 15 godina kasnije progovorio za GQ, rekavši da ga je Berk nepristojno dirao te da se osjećao poniženo i slomljeno.
Dodao je kako je šutio iz straha od poniženja i mogućeg kraha karijere. Premda je pokušao nastaviti raditi, karijera mu je zapravo stala. Na Zlatne globuse više nikada nije otišao, a s vremenom se potpuno povukao iz javnosti.