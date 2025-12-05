EPPO optužio 29 osoba, među njima i bivši pomoćnik ministrice Obuljen Koržinek

Afera Geodezija, koja je svojevremeno bila uvod u "rat" premijera Andreja Plenkovića i Laure Kövesi, glavne europske tužiteljice, te tijekom koje je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, ispitana kao svjedok, sada je i formalizirana jer je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao optužnicu protiv 29 osoba i jedne tvrtke. Među optuženim osobama su i Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice kulture, Almin Đapo, bivši dekan Geodetskog fakulteta, Boško Pribičević, bivši profesor na Geodeziji, vještak Goran Mazija....EPPO ih optužnicom tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca.

Prema optužnici, Đapo i Pribičević terete se da su svibnja 2019. do studenoga 2023. organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta, u kojima je sudjelovao Geodetski fakultet, a radilo se o projektima ukupno vrijednim 5,9 milijuna eura, pri čemu je 85 % tih sredstava bilo sufinancirano sredstvima Unije. Njih se dvojicu tereti i da su manipulirali postupcima javne nabave jer im je, tvrdi EPPO, cilj bio da u tim postupcima javne nabave budu izabrane određene s njima povezane tvrtke. Što se tiče drugog optuženika, uglavnom vlasnika i direktora raznih tvrtki, oni se terete da su podnosili nevaljale ili precijenjene ponude, kako bi osigurali da tvrtke kojima se pogodovalo dobiju javnu nabavu.

Đapo i Pribičević terete se i da su novac koji je bio namijenjen za financiranje projekata Geodetskog fakulteta potrošili na kupnju dva vozila koja su zatim koristili za osobne svrhe. Tereti ih se i da su iz sredstava koji su bili namijenjeni projektima kupili motorni brod, koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam. Nadalje, terete se da su u najmanje 266 slučajeva lažirali podatke tražeći isplatu putnih troškova i dnevnica za sebe i devet članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena.

Što se tiče Trupkovića, bivši pomoćnik ministrice kulture i medija se, navodi EPPO; tereti za kriminalne radnje koje je počinio nakon što je imenovan voditeljem tima za snimanje zgrada oštećenih u dva potresa u ožujku i prosincu 2020. , a to je uključivalo i trodimenzionalno dokumentiranje oštećenja. EPPO ga tereti da je s Đapom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, taj posao dokumentiranja biti povjeren Geodetskom fakultetu iako je znao da Geodezija, za to nema kapaciteta i da će za taj posao angažirati tvrtku kojom upravljaju dekan Đapo i Pribičević.

Trupkovića EPPO tereti da je potvrđivao izvješća koja je dobivao o obavljenim snimanjima, a da nije provjerio što je i što nije napravljeno. Tereti ga se i da je potvrdi izvješće u kojem se lažno tvrdilo da je snimanje dovršeno ili su se navodili objekti za koje su radovi već bili plaćeni. Kao rezultat takvog postupanja, Ministarstvu su ispostavljeni računi s neosnovano uvećanim cijenama.

Na temelju tri izvješća koja su tako odobrena, Ministarstvo kulture i medija je Geodetskom fakultetu platilo više od 2,5 milijuna eura. EPPO navodi da je oko 800.000 eura prvo plaćeno na teret Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) ali, kako nije proveden odgovarajući postupak javne nabave, za taj je iznos na kraju je terećen državni proračun.

Trupković se tereti i da je odobrio četvrto izvješće prema kojem je Ministarstvo trebalo platiti Geodeziji 3,2 milijuna eura, ali ta isplata nije obavljena nakon što su državni službenici u Ministarstvu kulture i medija shvatili da su u izvješću navedeni objekti iz prethodnih izvješća. EPPO tvrdi da je zbog Trupkovićevih postupka spomenuti posao preplaćen za oko 900.000 eura, što je išlo na teret proračuna.

Osim toga, posao dokumentiranja na četiri objekta morao se ponoviti, radile su ga druge tvrtke što ej stvorilo dodatne troškove od 10.982 eura za što je išlo na Fonda solidarnosti EU i državnog proračuna. EPPO navodi da je zbog postupaka optuženika pričinjena šteta od ukupno 2,8 milijuna eura, pri čemu je za, 1, 2 milijun eura oštećen proračun EU, za 1,4 milijuna eura državni proračun, a za 200.000 eura Geodezija. Istovremeno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist od 670.000 eura, od čega 140.000 eura, a Pribičević 307.000 eura.