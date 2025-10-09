Tonči Tadić komentirao nuklearne prijetnje Rusa, pa upozorio: 'Nisu oni jedini s nuklearnim arsenalom. To se stalno zaboravlja'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zvecka nuklearnim oružjem od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., upozoravajući Zapad na njegovu podršku Kijevu. Kako je Večernji list pisao, u kolovozu 2024. godine, Financial Times objavio je članak temeljen na ruskim vojnim dokumentima koji su procurili u javnost, otkrivajući kako je Moskva planirala nuklearne udare na strateške mete diljem Europe u slučaju sukoba s NATO-om. "Europa je u drugom hladnom ratu, to ponavljam još od veljače 2022. Pa su stoga normalni i logični ovakvi naslovi i članci poput ovog iz Financial Timesa, koje prenosi Večernji list. Isto se moglo pročitati u zapadnom tisku 1950-ih, 1960-ih, 1970-ih i 1980-ih, sve do kolapsa SSSR i de facto poraza SSSR u prvom hladnom ratu. Jer to je dio retorike u hladnom ratu", kazao je za Večernji analitičar Tonči Tadić.

"Da, točno je da Rusija proigrava razne scenarije nuklearnog rata protiv članica EU i ostalih država koje podržavaju Ukrajinu. No budite sigurni da se scenariji nuklearnog rata proigravaju i kod drugih nuklearnih sila. Nije Rusija jedina s nuklearnim arsenalom. To se stalno zaboravlja, kao i činjenica da Rusija ima manje urbanih ciljeva vrijednih nuklearnog napada nego EU i SAD zajedno", naglašava Tadić.

Naš analitičar posebno je naglasio tri činjenice. "Prvo, za to što smo u hladnom ratu 2.0 nije kriva ni Ukrajina, ni Poljska, ni ijedna druga država na Baltiku, nego upravo Rusija. Nitko od zapadnih nuklearnih sila nije prijetio nuklearnim ratom 53 puta u ove tri i pol godine kao što su to učinili Putin i njegovi suradnici. Drugo, kad god se Rusija boji dolaska veće količine opasnog zapadnog oružja u Ukrajinu – ovaj put su to američke krstareće rakete Tomahawk – Rusija poteže svoj nuklearni argument. Treće, ovo neće promijeniti stanje na bojištu u Ukrajini gdje Rusi odnedavno jurišaju na konjima, uz već poznate juriše na motociklima. S jedne strane imamo ukrajinsku digitaliziranu bojišnicu 21. stoljeća sa zračnim dronovima i kopnenim dronovima tj. daljinski upravljanim mobilnim mitraljeskim gnijezdima, a s druge strane Ruse koji napadaju pješice ili na konjima kao kod Tannenberga 1914.", kazao je Tonči Tadić.