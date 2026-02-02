FOTO Pogledajte transparent koji je osvanuo na Trgu tijekom Thompsonovog nastupa

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu održanom u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončanu medalju. Središnji zagrebački trg bio je ispunjen navijačima koji su slavili veliki sportski uspjeh, a atmosfera je kulminirala dolaskom igrača na pozornicu.

U jednom trenutku na pozornicu je, zajedno s rukometašima, stigao i Marko Perković Thompson, koji je s reprezentativcima zapjevao nekoliko pjesama. Njegov nastup izazvao je snažne reakcije okupljenih, budući da je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" na prošlom prvenstvu postala neslužbena himna hrvatskih rukometaša. Tijekom Thompsonova nastupa pažnju dijela javnosti privukao je transparent koji je razvijen na jednoj od zgrada na Trg bana Josipa Jelačića, a na transparentu piše "Ujedinjeni protiv fašizma".

O svemu se oglasila i Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma te poručila da Zagreb nije i neće biti kulisa za političke igrokaze koji normaliziraju mržnju, povijesni revizionizam i autoritarne politike. "Za vrijeme dočeka brončanih hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića, članice Inicijative su tijekom nastupa Marka Perkovića Thompsona sa zgrade spustile transparent s porukom "Ujedinjeni protiv fašizma". Ovom akcijom Inicijativa je htjela ukazati kako ne pristaje na samovolju Vlade koja je danas kršenjem zakona i Ustava nastavila svoje prakse normalizacije ustaštva, prijetnji i zastrašivanja, mržnje i nasilja", rekli su.

FOTO Pogledajte atmosferu na Trgu: Ore se pjesme, vijore hrvatske zastave, pale baklje...

Naglasili su kako im je dosta spinova i instrumentalizacije sporta i glazbe. Reprezentacije i sportski savezi ne smiju biti ničija privatna igračka i poligon za "guranje" društva u desno, a trgovi nisu pozornica za lažno i agresivno domoljublje temeljeno na relativizaciji ustaštva. Jedan pjevač nije mjerna jedinica za domoljublje, nego smokvin list vladajuće stranke da lakše i brže skrene iz demokracije u autokraciju. "U društvu u kojem se trideset godina sustavno izbjegava ozbiljna antifašistička edukacija, a povijesni revizionizam postaje dio službenog diskursa, posljedice su vidljive: ekstremna desnica sve je glasnija, govor mržnje sve prisutniji, nasilje sve učestalije, a političke je odgovornosti sve manje", ističu predstavnice Inicijative. Ujedinjeni protiv fašizma naglasila je da nećemo biti taoci onih kojima odgovara da rat nikada ne završi. Dok javnosti servira spektakl i priče o uspjehu, vlast ruši pravnu državu, rasprodaje i sustavno uništava zemlju, a društvo destabilizira i polarizira.

"Na maršu protiv fašizma, na kojem se okupilo više od 10.000 građana i građanki, nepokolebljivo smo rekli “ne” fašizmu i pokazali kako se ne damo zastrašiti. Nastavljamo se boriti za društvo u kojem će se svi oblici nasilja, pa tako i institucionalnog, suzbijati i kažnjavati, a dostojanstvo, sloboda i prava svake osobe poštovati; za društvo u kojem se pravila i zakoni poštuju, a vlast i država služe ljudima", priopćili su iz Inicijative. Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma nastala je kao odgovor na fašizaciju i nasilje u društvu, a okuplja više desetaka organizacija, kolektiva, inicijativa, ali i pojedinaca i pojedinki iz cijele Hrvatske. Inicijativa je organizirala Marš protiv fašizma u četiri hrvatska grada u studenom prošle godine.

Foto: Šimun Ilić

Podsjetimo, doček rukometaša organiziran je u suradnji Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski rukometni savez, nakon što je prvotno planirani gradski doček bio otkazan. Grad Zagreb započeo je pripreme događaja na kojem su trebali nastupiti Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže, no sami rukometaši izrazili su želju da na dočeku pjeva upravo Thompson.

Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, nakon što je pjevač na nedavnom koncertu u Arena Zagreb pjesmu "Bojna Čavoglave" započeo pozdravom "Za dom spremni". Zbog toga je gradski doček otkazan, a činilo se da organiziranog dočeka u Zagrebu neće biti. Situacija se promijenila kada je Vlada Republike Hrvatske odlučila preuzeti organizaciju događaja, čime je omogućeno održavanje dočeka na glavnom gradskom trgu.