Talijanske vlasti poslale hitno upozorenje: 'Klonite ga se! Prijeti katastrofa'

Talijanske pomorske vlasti poslale su upozorenje pomorcima da se klone ruskog tankera za gorivo, prenosi CNN. Naime, tanker koji je bez posade, danima pluta između Italije i Malte nakon navodnog napada dronom. To je izazvalo strah od ekološke katastrofe. Snimka nadzorne kamere snimljena iznad broda prikazuje tinjajući, pocrnjeli brod kako se naginje na jednu stranu, s ogromnim oštećenjem na lijevoj strani i tamnom tvari u vodama oko njega. Arctic Metagaz, brod koji plovi pod ruskom zastavom, prevozi 900 metričkih tona dizelskog goriva i više od 60.000 metričkih tona ukapljenog prirodnog plina u još uvijek netaknutom trupu, kažu talijanske vlasti.

Navodno je dio takozvane moskovske flote u sjeni, sastavljene od starih tankera koji tajno prevoze rusku naftu diljem svijeta unatoč sankcijama koje su nametnule Sjedinjene Države i Europa nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema web stranici Vessel Finder brod, koji je dug 277 metara, napustio je rusku arktičku luku Murmansk i krenuo je prema Egiptu. Međutim, rano 3. ožujka "napadnut je pomorskim i zračnim dronovima u neutralnim vodama u središnjem Sredozemnom moru", oko 168 nautičkih milja jugoistočno od Malte, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova 11. ožujka. Trideset članova posade, od kojih su neki zadobili opekline, napustilo je brod nakon što je izbio požar.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je libijska obalna straža, u suradnji s ruskim veleposlanstvom u Libiji, spasila pomorce iz čamca za spašavanje i odvela u Bengazi. Ona je navodni napad na trgovački brod nazvala "činom terorizma". Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da su za napad odgovorni ukrajinski mornarički dronovi, izvijestio je Reuters. Ukrajina nije komentirala incident. "Značajno je da se napad dogodio u neposrednoj blizini obala države članice EU, no nijedna europska nacija do danas nije osudila incident“, rekla je Zaharova. Iako se incident dogodio u međunarodnim vodama, talijanska vlada sve je više zabrinuta da bi promjena smjera vjetra mogla gurnuti brod blizu talijanskog teritorija.

U petak je premijerka Giorgija Meloni održala posebnu sjednicu ministara obrane, vanjskih poslova, energetike, pomorstva i civilne zaštite. Ministri su preporučili da brod ne može sigurno pristati u talijanskoj luci, nazvavši ga "tempiranom bombom ispunjenom plinom", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova koji je prisustvovao sastanku. Smatra se da nitko nije ostao na tankeru, koji je izgubio svu snagu i kontrolu nad upravljanjem. Meloni je u izjavi nakon sastanka rekla da je njezina vlada u "stalnom kontaktu" s malteškim vlastima i da obje zemlje prate situaciju.

I Italija i Malta poslale su remorkere i plovila za sprječavanje onečišćenja koja su spremna intervenirati ako bude potrebno. U nedjelju je brod plutao oko 20 nautičkih milja od sicilijanskog otoka Linosa, dijela arhipelaga koji uključuje Lampedusu. U konačnici odgovornost za spašavanje leži na ruskom vlasniku broda, LLC SMP TeleManagement, ali ni talijanske ni malteške vlasti nisu potvrdile nikakav kontakt s tom skupinom.

Malteške vlasti angažirale su specijalizirani tim za spašavanje na moru kako bi utvrdile može li se tanker sigurno odvući u luku ili ga treba potopiti u moru, prema novinama Malta Today, a prenosi CNN. Talijanska obalna straža odbila je potvrditi CNN-u je li dio plana i njegovo dalje odvlačenje na more, gdje su vode dublje. Svjetski fond za prirodu (WWF), globalna organizacija za očuvanje prirode, izdao je upozorenje o potencijalnim prijetnjama okolišu, posebno ako tanker potone sa svojim "izuzetno opasnim“ teretom.

"Potencijalno izlijevanje moglo bi uzrokovati šumske požare, kriogene oblake smrtonosne za morske divlje životinje i veliko, dugotrajno onečišćenje vode i atmosfere“, izjavila je skupina u petak. Skupina kaže da je područje gdje brod sada pluta dom gotovo svim zaštićenim morskim vrstama koje se nalaze u Sredozemnom moru, a njime obitavaju plavorepa tuna i sabljarka.

"Dotično područje je od iznimne ekološke vrijednosti, s krhkim dubokim ekosustavima i jednom od najvećih bioraznolikosti u sredozemnom bazenu“, upozorila je skupina. "Rizik za okoliš je stoga vrlo visok i potencijalno nepovratan, s ozbiljnim posljedicama za gospodarstva Pelagijskih otoka, koja se temelje na ribolovu i turizmu.“

Kada je brod pogođen, libijska lučka uprava je pogrešno prijavila sredozemnim pomorskim vlastima da je potonuo nakon što je pretrpio "iznenadne eksplozije nakon kojih je uslijedio veliki požar“, rekle su talijanske pomorske vlasti talijanskoj posebnoj komisiji. Nekoliko dana kasnije, malteške vlasti uočile su brod i upozorile Italiju, a obje zemlje upozorile su sve na moru da održavaju udaljenost od najmanje pet nautičkih milja od plovila.