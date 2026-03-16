Na Bliskom istoku postoji roba važnija od nafte i plina: Je li u opasnosti?

Nafta i plin temelj su gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, no voda ipak predstavlja ključni resurs. Kako rat s Iranom eskalira, diljem regije raste strah da bi njihova postrojenja mogla postati ratna meta. Zemlje Zaljeva, uključujući UAE, izuzetno ovise o desalinizaciji, odnosno procesu pretvaranja morske vode u pitku. Bahreinski dužnosnici rekli su u nedjelju da je iranski dron oštetio postrojenje za desalinizaciju, no kako opskrba vodom nije bila ugrožena. Napad je uslijedio nakon optužbe iranskog ministra vanjskih poslova, Abbasa Aragchija, da je SAD pogodio postrojenje za desalinizaciju na iranskom otoku Qeshm.

Postrojenja za desalinizaciju u Zaljevu opskrbljuju pitkom vodom otprilike 100 milijuna ljudi. Dok Iran još uvijek većinu vode dobiva iz rijeka i podzemnih voda, Zaljev ima malo prirodnih slatkovodnih resursa. Neke zemlje – uključujući Kuvajt, Oman i Bahrein – oslanjaju se na desalinizaciju za gotovo svu pitku vodu, piše CNN.

Desalinizacija - poprilično skup proces - pretvara morsku vodu u pitku uklanjanjem soli, minerala i nečistoća zagrijavanjem ili propuštanjem kroz membrane pod visokim tlakom. Kako je pojasnio Nader Habibi, profesor ekonomije Bliskog istoka na Sveučilištu Brandeis: "Njihova gospodarstva, čak i kratkoročno preživljavanje stanovništva, uvelike ovise o sigurnosti tih postrojenja za desalinizaciju."

Iran nije pokrenuo usmjereni napad na postrojenja za desalinizaciju u Zaljevu, ali stručnjaci strahuju da bi do toga moglo doći. S obzirom na to da nema istu vojnu moć kao SAD i Izrael, napadi na infrastrukturu mogli bi biti način za nanošenje boli Zaljevu i pritisak na regiju. "Ovaj iranski režim pokazao je da, ako mu je opstanak ugrožen, neće oklijevati eskalirati na infrastrukturu, posebno ako Izrael i Sjedinjene Države odluče napasti vrlo kritičnu infrastrukturu Irana“, rekao je Habibi.

Osim izravnih napada, postoji i opasnost od neizravnih pogodaka. Postrojenja za desalinizaciju često su grupirana s drugom infrastrukturom radi učinkovitosti, poput elektrana i luka. Isključivanje postrojenja za desalinizaciju ne bi nužno značilo trenutačnu katastrofu jer zemlje Zaljeva imaju strateške rezervne zalihe i obilne financijske resurse za pokrivanje hitne situacije. No, postrojenja su iznimno složena te bi njihov popravak mogao trajati tjednima, ako budu oštećena.