Tisuće Ukrajinaca noć će provesti u podzemnoj željeznici, u tijeku opća mobilizacija

U četvrtak u cik zore započelo je ono od čega su građani najviše strahovali. Rusija je krenula u potpunu invaziju. 18 sati kasnije žestoki napadi i dalje traju, a prema procjenama Ukrajinu je već napustilo 100 tisuća ljudi. One koji su ostali čeka besana noć koju će tisuće provesti izvan svojih domova.

>> UŽIVO: RAT U UKRAJINI

Novinarka francuskog lista Le Monde snimila je prizore iz podzemnih željeznica u glavnom gradu Kijevu i gradu Kharkivu gdje je podzemna pretvorena u sklonište. Prizor je to koji slama srce, napisala je.

Métros de Kharkiv et Kiev ce soir.

Pour être honnête ca me fend le cœur alors ce sera tout pour ce soir 🙏 pic.twitter.com/QhzU4nJHzC — Benoît Vitkine (@benvtk) February 24, 2022

Mediji izvještavaju kako vlada velik interes te se stvaraju gužve na upisu u postrojbe teritorijalne obrane Ukrajine nakon što je proglašena opća mobilizacija. Dodajmo, kako je u Kijevu proglašen policijski sat od 22 do 7 sati ujutro.

Thousands of people are joining the territorial defense forces of #Ukraine pic.twitter.com/xfFgRVwtv9 — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022

S druge strane, večeras su se diljem Europe, ali i Rusije održali brojni prosvjedi uz poziv Vladimiru Putinu da zaustavi napad.

Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS People attend an anti-war protest, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in Ukraine, in Saint Petersburg, Russia, February 24, 2022. REUTERS/Anton Vaganov Photo: ANTON VAGANOV/REUTERS

Podsjetimo, Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu s kopna, iz zraka i s mora, što je najveći napad na drugu državu u Europi nakon Drugog svjetskog rata i potvrda najvećih strahova Zapada. Ruski projektili zasuli su ukrajinske gradove.

Ukrajina tvrdi da kolone vojnika prelaze granicu u istočnim regijama Černihivu, Harkovu i Luhansku i da su se iskrcali na obalama gradova Odese i Mariupola na jugu. Stanovnici drugog po veličini ukrajinskog grada Harkova, najbližeg velikog grada ukrajinskoj granici, kažu da im se od eksplozija tresu prozori u stanovima. Grad je zahvalila panika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da Vladimir Putin želi uništiti njegovu zemlju.

>> Pogledajte: Što agresija Rusije znači za Hrvatsku?