Papin poziv na Dan posta za mir u Ukrajini otvoriokorizmu prije korizme

Papa Franjo ove je srijede uputio dosad najsnažniji apel povodom zbivanja u Ukrajini i na neki način započeo korizmu prije korizme, jer je tjedan dana prije Pepelnice pozvao da ovogodišnja Čista srijeda, 2. ožujka, bude Dan posta za mir. Papa veli kako je silno ožalošćen zbog pogoršanja situacije u Ukrajini, koja je, kako kaže, unatoč diplomatskim naporima učinjenim posljednjih tjedana situacija je sve alarmantnija.

"Poput mene, mnogi ljudi u cijelome svijetu osjećaju tjeskobu i zabrinutost. I ovaj puta je mir sviju ugrožen parcijalnim interesima. Apeliram na sve one u čijim je rukama politička odgovornost, da izvrše ozbiljan ispit savjesti pred Bogom, jer Bog je Bog mira, a ne rata; On je Otac sviju, ne samo nekih, On želi da budemo braća, a ne neprijatelji jedni drugima. Molim sve uključene strane da se suzdrže od svakog djelovanja koje će izazvati daljnja trpljenja stanovništava, destabilizirati suživot među narodima i kršiti međunarodno pravo", rekao je tjedan dana prije početka korizme papa Franjo, dodajući kako "nas je Isus naučio da se na đavolsku ludost odgovara Božjim oružjem, molitvom i postom". Stoga sve potiče, a napose vjernike da se toga dana snažno posvete molitvi i postu. "Neka Kraljica mira sačuva svijet od bezumlja rata!", zavapio je papa Franjo.

Njegove riječi odjekivat će i ovih dana i na susretu biskupa i gradonačelnika država Mediterana u Firenci, koji se održava na njegov poticaj i na kojemu će on također biti u nedjelju. Papa aktivno radi na miru i upravo je Mediteran uzeo kao svoju bazu iz koje se nada da bi se mogla postati kolijevkom novoga dijaloga i susreta između razjedinjenih vjera i naroda. Njegovi nedavni posjeti Grčkoj i Cipru to najbolje oslikavaju.

Na jednome takvom skupu prvi put će sudjelovati novi vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić, koji je u intervjuu za Vatican news rekao kako su "ti sastanci korisni ako se vode idejom dijaloga, razumijevanja i to je svakako slučaj s Firencom. No, uvijek postoji rizik, odnosno da neki sastanci završe kao moderna vjenčanja, s mnogo glazbe, fotografija, ali potrebna je bît". "Ako u Firenci budemo razgovarali, a onda ne budemo to činili i sutradan kad se vratimo u svoje zemlje, nećemo postići cilj. Dijalog se gradi na mjestima gdje žive muškarci i žene različitih vjera i kultura. Moramo uvijek inzistirati na dijalogu, uvijek", kaže mons. Vukšić, a on, dolazeći iz BiH i Sarajeva, gdje politička situacija također izazovna, itekako zna što govori.

Štoviše, mons. Vukšić kaže kako je zabrinut i zbog raznih političkih procesa koji su u tijeku, a čemu su kumovali, kako veli, "grijesi propusta" same Europske unije. Pritom misli na to da je prošlo previše godina u BiH bez intervencija u političkom, zakonodavnom smislu i bez reformi. "Potrebni su zakoni kako bi bila uspostavljena vladavina prava, a ne samo stvarna država. Lokalni problemi, neriješene stvari su glavni problemi. Izostanak intervencije, napose u posljednjem desetljeću, stvorio je uvjete za secesionizam i unitarizam, dva politička procesa koja izazivaju najveću zabrinutost. Slušamo i o federalizaciji Bosne i Hercegovine u švicarskom smislu, odnosno kantonizaciji. Bio bi to srednji put u reorganizaciji, ali ne znamo kamo će sve to dovesti. Po mom sudu, došlo je do određenih grijeha propusta", rekao je mons. Vukšić Vatican newsu.

Budući da će i on biti krajem tjedna na spomenutom susretu gradonačelnika i biskupa Mediterana u Firenci, njegovo će iskustvo sigurno pridonijeti zrelom promišljanju na tome skupu, kojega je papa Franjo inicirao kako bi povezao upravo mediteranske zemlje i stvorio određenu protutežu na geopolitičkoj karti svijeta, a baziranoj na dijalogu, suživotu i miru različitih naroda, kultura i vjeroispovijesti koje povezuje Mediteran.

A sve uoči ovogodišnje korizme i velike napetosti koja vlada u Ukrajini, Rusiji i Europi zbog mogućeg sukoba. Stoga i papin apel za Danom posta za mir sljedeće srijede treba shvatiti kao snažnu duhovnu intervenciju u užarenu političku stvarnost. I odazvati se, dakako. Kršćani, naime, dobro znaju da se neke situacije mogu riješiti samo molitvom i postom. Osobito one teške i komplicirane, a ovo što se sada zbiva u svijetu oko nas upravo to i jest. Odnosno, kako veli mons. Vukšić: "Častan čovjek može samo moliti i nešto učiniti da promijeni tijek povijesti. Mir nema alternativu, ne može je imati. Sve što se razlikuje od mira je zlo, dobro u našem životu je mir. Zlo se ne može prihvatiti".