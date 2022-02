U Rusiji uhićene stotine prosvjednika, građani izašli na ulice u 42 grada: 'Zaustavite tu ludost'

Širom Europe i svijeta danas se prosvjedovalo protiv ruske invazije na Ukrajinu, a u Rusiji su uhićene stotine prosvjednika.

Ruska policija je na prosvjedima protiv rata u 42 grada privela najmanje 788 ljudi, izvijestila je nevladina organizacija OVD-Info.

Gotovo polovica ih je uhićena u Moskvi. Izvjestitelj AFP-a vidio je privođenje desetaka ljudi na Puškinovu trgu u središtu grada.

This is Moscow, #Russia. People went out to the streets protesting against the war and Russian invasion in #Ukraine. According to human rights defenders, more than 150 people have been detained so far for protests in Russia. Their number will most certainly grow pic.twitter.com/ZcdY3vLtws