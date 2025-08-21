Naši Portali
RAZOČARANA JE

TikTokerica objavila video iz Zagreba i razljutila mnoge, nisu pomogla ni objašnjenja: 'Razumijem, ali...'

Zagreb: Život radnika na dizalici tijekom ljetnih vrućina
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.08.2025.
u 08:43

Ljudi su joj u komentarima pokušali objasniti da je Zagreb pod obnovom zbog jakih potresa i da je to razlog velikog broja skela i zaštitnih mreža koje je Kimberly prikazala u snimci.

Tiktokerica iz Belgije, Kimberly David, nedavno je posjetila Zagreb i nije bile previše oduševljena glavnim gradom Hrvatske. Svoje dojmove objavila je na TikToku i tako razljutila Zagrepčane. U snimci koju je objavila preporučila je ljudima da ne dolaze u Zagreb, a najviše joj je zasmetalo što je puno zgrada bilo prekriveno skelama i zaštitnom mrežom zbog obnove.

Ljudi su joj u komentarima pokušali objasniti da je Zagreb pod obnovom zbog jakih potresa i da je to razlog velikog broja skela i zaštitnih mreža koje je Kimberly prikazala u snimci. - Razumijem, ali ipak ne bih preporučila prijateljima… 😅 Bila sam u drugim dijelovima Hrvatske i bilo je toliko lijepo da je veliki grad bio samo razočaranje - objasnila je. 

@kimberlydavid96 Precies 1 grote werf #zagreb #citytrip #tisniedemoeite ♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)
Ključne riječi
Belgija Zagreb TikTok

