TikTokerica objavila video iz Zagreba i razljutila mnoge, nisu pomogla ni objašnjenja: 'Razumijem, ali...'

Tiktokerica iz Belgije, Kimberly David, nedavno je posjetila Zagreb i nije bile previše oduševljena glavnim gradom Hrvatske. Svoje dojmove objavila je na TikToku i tako razljutila Zagrepčane. U snimci koju je objavila preporučila je ljudima da ne dolaze u Zagreb, a najviše joj je zasmetalo što je puno zgrada bilo prekriveno skelama i zaštitnom mrežom zbog obnove.

Ljudi su joj u komentarima pokušali objasniti da je Zagreb pod obnovom zbog jakih potresa i da je to razlog velikog broja skela i zaštitnih mreža koje je Kimberly prikazala u snimci. - Razumijem, ali ipak ne bih preporučila prijateljima… 😅 Bila sam u drugim dijelovima Hrvatske i bilo je toliko lijepo da je veliki grad bio samo razočaranje - objasnila je.