U PLANU NABAVA JOŠ 40

Viđate li na zagrebačkim tračnicama niskopodne tramvaje? Evo koliko ih zapravo prometuje

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
20.08.2025.
u 12:16

– Uz rekonstrukcije tramvajskih pruga i skretnica te gradnju novih, nabavka tramvaja i autobusa je velik iskorak u modernizaciji voznog parka te dostizanju što ugodnijeg, sigurnijeg i pouzdanijeg javnog prijevoza – poručili su iz Grada.

Zagrebačkim ulicama vozi deset novih niskopodnih tramvaja, prvih koje je glavni grad dobio nakon 15 godina. Do kraja ove godine očekuje se dolazak svih 20 ugovorenih vozila, dok će tijekom iduće godine stići dodatnih 20. U planu je i nabava još 40 dužih tramvaja, čime bi se javni prijevoz učinio kvalitetnijim i pristupačnijim, a građane potaknulo da ga češće koriste.

Novi tramvaji dugi su 20,8 metara, kapaciteta 115 putnika, a potpuno su prilagođeni osobama s invaliditetom. Uz videonadzor, imaju USB priključke i sustav za brojanje putnika, a predviđeni vijek uporabe im je 35 godina.

Kako ističu iz Grada, modernizacija voznog parka financira se sredstvima Europske unije, ponajprije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.–2026. te Program konkurentnosti i kohezije 2021.–2027. Uz nabavu novih vozila, u planu su i rekonstrukcije pruga i skretnica te gradnja novih dionica, što bi javni prijevoz u Zagrebu trebalo učiniti sigurnijim, pouzdanijim i ugodnijim.
tramvaji Grad Zagreb Zagreb

ND
Ne_dirajte_mi_ravnicu
12:29 20.08.2025.

A gdje su nestali oni tramvaji iz Dresdena, ili odakle već?

