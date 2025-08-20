Viđate li na zagrebačkim tračnicama niskopodne tramvaje? Evo koliko ih zapravo prometuje

Zagrebačkim ulicama vozi deset novih niskopodnih tramvaja, prvih koje je glavni grad dobio nakon 15 godina. Do kraja ove godine očekuje se dolazak svih 20 ugovorenih vozila, dok će tijekom iduće godine stići dodatnih 20. U planu je i nabava još 40 dužih tramvaja, čime bi se javni prijevoz učinio kvalitetnijim i pristupačnijim, a građane potaknulo da ga češće koriste.

Novi tramvaji dugi su 20,8 metara, kapaciteta 115 putnika, a potpuno su prilagođeni osobama s invaliditetom. Uz videonadzor, imaju USB priključke i sustav za brojanje putnika, a predviđeni vijek uporabe im je 35 godina.

Kako ističu iz Grada, modernizacija voznog parka financira se sredstvima Europske unije, ponajprije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.–2026. te Program konkurentnosti i kohezije 2021.–2027. Uz nabavu novih vozila, u planu su i rekonstrukcije pruga i skretnica te gradnja novih dionica, što bi javni prijevoz u Zagrebu trebalo učiniti sigurnijim, pouzdanijim i ugodnijim.