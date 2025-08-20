Suprug Blanke Vlašić podijelio veliku vijest! Nastupit će u showu kojeg obožavaju Hrvati

Ruben Van Gucht, belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, potvrdio je sudjelovanje u belgijskoj verziji popularnog kulinarskog showa Celebrity MasterChef. Vijest je podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj ponosno pozira u prepoznatljivoj kuharskoj kuti izravno iz studija. Iako se veseli novom izazovu, Van Gucht je skromno priznao kako se nada da neće biti prvi natjecatelj koji će morati napustiti natjecanje, pokazujući tako dozu treme pred kamerama i stručnim žirijem.

Riječ je o flamanskoj inačici globalno poznatog formata, "Celebrity MasterChef Vlaanderen", koja se prikazuje na kanalu Play4. U showu sudjeluju poznate osobe iz belgijskog javnog života koje se kroz različite kulinarske zadatke bore za titulu najboljeg. Četvrta sezona, u kojoj će se natjecati i Van Gucht, gledateljima će donijeti spoj natjecateljskog duha, strasti i emocija, a njezino emitiranje najavljeno je za 2026. godinu.

Da ovaj izazov shvaća vrlo ozbiljno, svjedoči i činjenica da se za natjecanje temeljito pripremao. Kako prenose belgijski mediji, Van Gucht je posljednjih tjedana proučavao kuharice i savjetovao se s profesionalnim kuharima kako bi unaprijedio svoje vještine i što spremnije dočekao zahtjevne zadatke koji ga očekuju. Njegova predanost signalizira da u show ne ulazi samo radi zabave, već i s ozbiljnim natjecateljskim ambicijama.

Ova vijest dolazi u vrijeme kada je Van Gucht pod povećalom javnosti, i to ne samo zbog svojih profesionalnih angažmana. Podsjetimo, sportski novinar je prije nekoliko mjeseci izazvao veliku pozornost izjavom da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku. Ubrzo nakon toga, belgijska spisateljica Charlotte van Looy počela je objavljivati njihove zajedničke fotografije, otkrivši da su u vezi već šest godina. Sam Ruben je jednom prilikom potvrdio da Blanka zna za njegove partnerice, ali ne i detalje tih odnosa, što je dodatno zaintrigiralo javnost.