Terete ga da je imao spolni odnošaj s 14-godišnjakinjom koja je zatrudnjela

Mladić (20) optužen je za spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina, a prema optužnici to za što se tereti počinio je tijekom lipnja i srpnja 2023. kada je u svoju kuću pozvao tada 14-godišnju djevojčicu, s kojom je imao spolni odnošaj. Djevojčica je ostala trudna i rodila je dijete, a osim za spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina, 20-godišnjak je optužen i za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta. Djevojčica je tijekom istrage iskazivala da je 20-godišnjaka (koji je u inkriminirano vrijeme imao 18 godina, op.a.) upoznala preko društvenih mreža.

- On me pitao koliko mi je godina i ja sam mu kazala da mi je 14. On je meni kazao da je njemu 18 i uopće mu nije smetalo što je meni 14. Dopisivali smo se preko društvenih mreža, a onda me je je u ljeto 2023. kada nije bilo škole pitao bi li htjela pobjeći kod njega. Pristala sam, pa je je on po mene došao automobilom i odvezao me svojoj kući. Boravila sam kod njega nekih mjesec dana, za to vrijeme smo imali dragovoljne spolne odnose, prilikom kojih nismo koristili zaštitu. Nakon što sam mjesec dana boravila kod njega, on me je potjerao kući. Kada sam se vratila kući, shvatila sam da sam trudna i to sam mu javila preko društvenih mreža, no on je kazao da dijete nije njegovo. Kada sam otišla živjeti kod njega ja sam pobjegla od kuće, mi smo bili cura i dečko. Na svom Instagram profilu nisam navela koliko mi je godina, no kada smo prvi put imali seksualne odnose on je znao da imam 14. Fotografiju nas dvoje sam objavila na Instagram profilu pa su moji roditelji saznali da sam pobjegla kod njega, no nisu znali gdje on živi. Kada sam se vratila kući i kada su doznali da sam trudna, oni su ga odlučili prijaviti policiji, iako ja to nisam htjela - iskazivala je tijekom istrage djevojčica.

Mladić se tijekom istrage branio šutnjom, u inkriminirano vrijeme bio je mlađi punoljetnik kojeg su odgojili baka i djede, nakon što mu je majka zasnovala drugu obitelj. Radio je kao šumarski tehničar nije kazneno prijavljivan, no je prekršajno je zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se izrekne pridržaj maloljetničkog zatvora.