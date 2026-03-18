GLOBALNI NAFTNI ZAOKRET

Saudijska nafta zaobilazi kritičnu rutu: Novi pravac mijenja globalno tržište energenata

Illustration shows oil pump miniature model and Saudi Arabian flag
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/3
VL
Autor
Valerija Momčinović/Hina
18.03.2026.
u 19:14

Ruta preko Crvenog mora također nosi sigurnosne rizike, uključujući i potencijalne napade jemenskog pokreta Ansar Allah koji je bio blokirao tranzit kroz prolaz Bab al-Mandeb kako bi ishodio isporuku humanitarne pomoći palestinskom Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom.

Izvoz saudijske sirove nafte preko luke Yanbu na Crvenom moru dosegnut će u ožujku 3,8 milijuna barela dnevno, pokazali su u srijedu podaci o otpremi, odražavajući preusmjeravanje isporuka zbog smanjenog tranzita kroz Hormuški tjesnac. Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

Prije napada i iranskog odgovora Saudijska Arabija izvozila je kroz Hormuški tjesnac šest milijuna barela nafte dnevno, podsjeća Reuters. Isporuke kroz tjesnac svedene su na 10 posto predratne razine, procjenjuje Međunarodna agencija za energiju (IEA), navodeći da je tim putem u 2025. godine prolazilo 20 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda dnevno. 

Najveći svjetski izvoznik nafte može dopremiti do sedam milijuna barela dnevno do luke Yanbu putem naftovoda Istok-Zapad i time izbjeći izrazitije smanjenje proizvodnje zbog punih spremnika i ublažiti problem koji je već zakočio vađenje nafte u Iraku, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

Od tih količina približno pet milijuna barela dnevno moglo bi biti dostupno za izvoz, a ostata bi trebao biti usmjeren u opskrbu domaćih rafinerija, objavila je saudijska državna energetska tvrtka Aramco 10. ožujka. Očekuje se da će u ožujku u Yanbuu nafta biti utovarena na oko 70 tankera, uključujući njih 40 koji su još na putu, prema podacima LSEG-a o otpremi.

Većina tankera plovi prema Aziji, najvećim dijelom u Kinu, s udjelom u isporukama od oko 2,2 milijuna barela dnevno. Prvi tanker isplovio je iz Yanbua za Aziju 10. ožujka. Prosječni utovar u Yanbuu uvećan je od početka ožujka na 2,6 milijuna barela dnevno, s 1,4 milijuna barela dnevno u veljači i 1,3 milijuna barela dnevno u siječnju, pokazali su podaci.

Aramco koristi kemikaliju kako bi ubrzao protok nafte kroz cjevovod, rekla su dva neimenovana izvora iz industrije za Reuters. Metoda koju su naveliko koristili operateri naftovoda u Europi u prilagodbi protoka zbog sankcija na uvoz ruske nafte može ga povećati za 30 posto ili više.

SAD i Kina glavni su dobavljači te kemikalije, a Saudijska Arabija zasad je dobro opskrbljena, rekli su izvori. Saudijska proizvodnja nafte smanjena je za oko dva milijuna barela dnevno, odnosno za približno petinu, na oko osam milijuna barela dnevno nakon smanjenja proizvodnje na dva velika priobalna polja, rekli su izvori Reutersu 13. ožujka.

Ruta preko Crvenog mora također nosi sigurnosne rizike, uključujući i potencijalne napade jemenskog pokreta Ansar Allah koji je bio blokirao tranzit kroz prolaz Bab al-Mandeb kako bi ishodio isporuku humanitarne pomoći palestinskom Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom. Humanitarna pomoć počela je u međuvremenu pristizati i brodovi su ponovo krenuli Crvenim morem.

