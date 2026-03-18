Vlada imenovala novu zamjenicu glavnog ravnatelja DHMZ-a

Petra Mikuš Jurković imenovana je zamjenicom glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vlada Republike Hrvatske imenovala ju je zamjenicom na mandat od 4 godine temeljem provedenog javnog natječaja. Dr. sc. Petra Mikuš Jurković meteorologinja je i znanstvenica s dugogodišnjim iskustvom u operativnom prognoziranju vremena te razvoju sustava upozorenja na opasne vremenske pojave, piše u priopćenju. "U novoj ulozi želim dodatno ojačati povezanost između znanstvenih istraživanja i operativnog prognoziranja, osobito u razvoju sustava ranog upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave. Važan prioritet bit će i daljnje jačanje stručnih kapaciteta te modernizacija sustava kako bi informacije koje DHMZ pruža bile što pouzdanije, razumljivije i dostupnije građanima, sustavu civilne zaštite, donositeljima odluka i gospodarstvu", izjavila je Mikuš Jurković.

U priopćenju se navodi kako u DHMZ-u radi od 2012. godine. Obnašala je niz stručnih i rukovodećih dužnosti, a od 2024. godine vodi Službu za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, a prethodno je bila voditeljica Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave te viša stručna savjetnica u Sektoru za vremenske analize i prognoze. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja geofizike na temu satelitskih karakteristika i grmljavinske aktivnosti intenzivnih konvektivnih oluja. I dalje je uključena u rad Fakulteta, gdje na Geofizičkom odsjeku izvodi nastavu kao naslovna viša asistentica na kolegiju Meteorološki praktikum, stoji u priopćenju.

Tijekom karijere sudjelovala je u brojnim međunarodnim projektima i radnim skupinama, među ostalim u okviru Europske organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT), Europskog udruženja nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi (EUMETNET) i Europskog laboratorija za opasne oluje (ESSL), navodi se u priopćenju. Doprinosila je i radu nacionalnih stručnih tijela u području civilne zaštite, procjene rizika i prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivna je i u znanstvenoj zajednici te sudjeluje u radu Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kao pročelnica Sekcije za hidrometeorologiju.

U priopćenju stoji i kako je autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova iz područja jake konvekcije, tuče, grmljavinske aktivnosti i primjene satelitskih podataka u prognoziranju vremena. Za svoj rad primila je više nagrada i priznanja, uključujući priznanje Hrvatskog meteorološkog društva za mladog meteorologa, a tijekom studija nagrađena je i Dekanovom te Rektorovom nagradom.