BUKNUO SKANDAL

Slovenska vlada o izraelskim špijunima: Dolazili su četiri puta u zadnjih šest mjeseci

Zrinka Treščec/Hina
18.03.2026.
u 19:23

Jedna nevladina organizacija, novinar i dva istraživača prstom su uprli u Janšu, koji se, prema njihovim tvrdnjama, osobno sastao s predstavnicima Black Cubea.

Slovenska vlada potvrdila je u srijedu boravak predstavnika izraelske obavještajne tvrtke Black Cube u Sloveniji, nakon anonimne objave tajnih snimki koje su destabilizirale kampanju za parlamentarne izbore koji se održavaju u nedjelju. "Predstavnici tvrtke Black Cube boravili su u Sloveniji četiri puta u posljednjih šest mjeseci", potvrdio je u priopćenju državni tajnik za nacionalnu sigurnost Vojko Volk, navodeći da se informacija temelji na izvješću obavještajnih službi.

U prosincu prošle godine "te su se osobe dulje zadržale u Trstenjakovoj ulici u Ljubljani", dodao je. U toj se ulici nalazi sjedište stranke SDS bivšeg premijera Janeza Janše. "Cilj tih aktivnosti je politička diskreditacija, što može predstavljati ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i utjecati na demokratske izborne procese", istaknuo je Volk.

Ured premijera u odlasku Roberta Goloba najavio je raniji odlazak u Bruxelles, prvotno planiran za četvrtak, "zbog ozbiljnosti" ovih informacija.  "On će razgovarati s ključnim europskim političkim partnerima o zaštiti demokratskih procesa u Sloveniji", priopćeno je iz njegova ureda. Slovenija je članica Europske unije i NATO-a. SDS bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše u blagom je vodstvu u anketama ispred vladajućih liberala premijera Roberta Goloba uoči izbora 22. ožujka.

Jedna nevladina organizacija, novinar i dva istraživača prstom su uprli u Janšu, koji se, prema njihovim tvrdnjama, osobno sastao s predstavnicima Black Cubea. Demantirajući da poznaje izraelsku tvrtku, kandidat je na društvenoj mreži X ocijenio da je Volkova izjava "očita zlouporaba državnih institucija s ciljem prikrivanja korupcije nezamislivih razmjera". Za petak su najavljeni prosvjedi protiv te afere.
Ključne riječi
Janez Janša Black Cube izbori. Slovenija

ERNEST HERZOG IZ WJC-A SVJEDOČIO PRED SAVJETODAVNIM TIJELOM AMERIČKOG KONGRESA:

Židovi skrivaju lokacije događaja i svoje simbole, a društvene mreže zarađuju na mržnji - antisemitske poruke nose više klikova i interakcija

Predstavnik WJC-a Kongres je pozvao na podizanje antisemitizma u Europi na razinu ključnog transatlantskog strateškog prioriteta, povećanje nadzora nad stranim financiranjem ekstremističkih mreža te identifikaciju i razbijanje islamista koji djeluju pod krinkom civilnog društva, a povezani su s Muslimanskim bratstvom i Hamasom

