POBJEGLA IZ DOMA

Dvanaestogodišnja djevojčica nasrnula na policajce s dva noža, oni je teško ranili

njemačka policija
Arne Dedert/DPA/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 17:52

'Oko 00:30 sati, policajci policijske uprave Bochuma intervenirali su u stambenoj zgradi u Reichsstraße, jer se vjerovalo da se tamo nalazi nestala djevojčica. Dvanaestogodišnjakinja je gluha, ima i njemačko i srpsko državljanstvo, pobjegla je iz grupnog doma i potrebni su joj lijekovi koji spašavaju život, a koje možda nije uzimala dulje vrijeme. Posljednji put su je vidjeli njezini skrbnici prethodnog dana i prijavili su nestanak', navela je njemačka policija

Nestala dvanaestogodišnja djevojčica u ponedjeljak rano ujutro u Njemačkoj napala je policajce s dva noža, a oni su upotrijebili vatreno oružje, pri čemu je djevojčica teško ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Istragu je preuzela policija Essena, pod vodstvom ureda javnog tužitelja Bochuma. 'Oko 00:30 sati, policajci policijske uprave Bochuma intervenirali su u stambenoj zgradi u Reichsstraße, jer se vjerovalo da se tamo nalazi nestala djevojčica. Dvanaestogodišnjakinja je gluha, ima i njemačko i srpsko državljanstvo, pobjegla je iz doma i potrebni su joj lijekovi koji spašavaju život, a koje možda nije uzimala dulje vrijeme.
Posljednji put su je vidjeli njezini skrbnici prethodnog dana i prijavili su nestanak', navela je njemačka policija, a prenosi Fenix magazin. Rekli su i da je majci djevojčice oduzeto skrbništvo, a policija je upućena u stan majke, koja je također gluha. 

'Budući da vrata stana isprva nisu bila otvorena, ali su se iznutra čuli zvukovi, hitne službe pozvale su bravara. Prije dolaska bravara, majka je otvorila vrata policajcima oko 1:30 ujutro. Dok su istraživali situaciju i pretraživali stan, policajci su naišli na dvanaestogodišnju djevojčicu koja im je prišla s dva noža u rukama. Prema početnim nalazima, kako bi spriječili potencijalni napad nožem, policajci su istovremeno upotrijebili daljinski elektrošoker i vatreno oružje', priopćila je njemačka policija. Do dolaska hitne pomoći, policajci su djevojčici pružili prvu pomoć, te je prevezli u obližnju bolnicu, gdje se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi. 

