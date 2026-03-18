DRAMATIČAN PREOKRET

Nevjerojatan istup čovjeka koji je Putinu okrenuo leđa: 'Sustav je pred slomom, vrijeme je da ode'

Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
Eva Berišić
18.03.2026.
u 19:40

Ilja Remeslo godinama je u ruskoj javnosti bio percipiran kao lojalan i učinkovit operativac blizak Kremlju, poznat po sustavnom obračunavanju s kritičarima vlasti te diskreditiranju neovisnih novinara, blogera i oporbenih političara. No, 42-godišnji odvjetnik sada je napravio nagli i neočekivan zaokret. U utorak kasno navečer na svom Telegram kanalu, koji broji oko 90 tisuća pratitelja, objavio je tekst pod naslovom: „Pet razloga zašto sam prestao podupirati Vladimira Putina”.

U objavi je ruskog predsjednika nazvao „nelegitimnim”, optuživši ga za vođenje „propalog rata” u Ukrajini koji je, kako tvrdi, odnio milijune života i teško narušio gospodarstvo. Ujedno je ustvrdio da više od dvadeset godina njegove vlasti potvrđuje kako „apsolutna vlast kvari”, pozvavši ga da se povuče s dužnosti. Ova objava izazvala je snažne reakcije na ruskom internetu, otvorivši pitanje kako je dugogodišnji lojalist mogao preko noći promijeniti stav, i je li riječ o iskrenom zaokretu.

U razgovoru za Guardian u srijedu iz svog stana u Sankt-Peterburgu, Remeslo je dodatno pojačao kritike: „Vladimir Putin trebao bi podnijeti ostavku i odgovarati pred sudom kao ratni zločinac. Njegov personalizirani i korumpirani sustav osuđen je na slom, što već vidimo u ratu u Ukrajini i drugdje. Vojska ne napreduje u Ukrajini, rat stoji u mjestu. Gubici su golemi. Borimo se za sitne teritorije koji Rusiji u konačnici neće donijeti ništa.”

Oštro je progovorio i o autoritarnom načinu upravljanja državom, ekonomskim problemima te potezima vlasti koji ograničavaju pristup internetu. „Taj čovjek [Putin] uništio je sve čega se dotaknuo. Zemlja se doslovno raspada”, rekao je Remeslo, piše The Guardian.

Iako takozvani „Z-blogeri”, pripadnici proratske zajednice, povremeno kritiziraju vojni vrh, izravni napadi na predsjednika ili dovođenje u pitanje same invazije iznimno su rijetki. Zbog toga je Remeslov istup ocijenjen kao presedan. Istraživač proratskog pokreta Ivan Filipov istaknuo je: „Ovo je doista bez presedana. Teško mi je to uopće racionalizirati”.

Remeslo je ranije bio član ruske Javne komore, savjetodavnog tijela pod kontrolom Kremlja, te je slovio kao osoba koja je pravnim i medijskim putem progonila protivnike vlasti. Posebno se isticao u kampanjama protiv pokojnog oporbenog lidera Alekseja Navaljnog, protiv kojeg je svjedočio na sudovima širom zemlje.

Njegov nagli zaokret odmah je potaknuo brojne spekulacije. U početku se tvrdilo da mu je račun kompromitiran, no tu je mogućnost brzo odbacio objavivši video u kojem potvrđuje svoje stavove. Pojavile su se i teorije da je riječ o sofisticiranoj operaciji Kremlja s ciljem identifikacije potencijalnih neistomišljenika.

Filipov je čak sugerirao da bi Remeslo mogao prolaziti kroz „psihički slom”. Sam Remeslo takve tvrdnje odlučno odbacuje: „Ništa od ovoga nije inscenirano. Govorim istinu”, rekao je, dodajući kako ne djeluje po ničijem nalogu. „Ljudi uvelike precjenjuju aktualnu vlast. Ne bi bili sposobni smisliti takav plan.”

Na pitanje o motivima, pojasnio je da je odluka sazrijevala dulje vrijeme, sve dok više nije mogao šutjeti. „Putin više nije ‘jedan od nas’. To je osoba čiji su interesi potpuno strani i Rusiji i meni osobno. Došao sam do zaključka da ga je moguće i nužno kritizirati, jer inače se ništa od ovoga neće zaustaviti i iz toga neće proizaći ništa dobro”, rekao je, dodavši kako „mnogi drugi misle isto”.

Tijekom jutra, tvrdi, zaprimio je niz uznemirenih poziva iz sigurnosnih službi koje su tražile da ukloni objave, što, kako smatra, upućuje na nervozu unutar sustava. Reakcije ruske oporbe bile su podijeljene. Leonid Volkov, bliski suradnik Navaljnog i dugogodišnja Remeslova meta, isprva je posumnjao na režiranu akciju, no kasnije je promijenio stav, naglasivši da izrečene tvrdnje nadilaze sve što bi Kremlj mogao tolerirati ili organizirati.

„Napisao je i izgovorio stvari koje se jednostavno ne smiju izgovoriti. Ljudi završavaju u zatvoru zbog puno manje… Ovo otvara vrlo opasnu Pandorinu kutiju. Prelazi sve crvene linije”, rekao je Volkov. Ipak, ostavio je dozu sumnje: „teško je povjerovati da je riječ o činu osobne hrabrosti ili inicijative”.

Remeslov istup dolazi u osjetljivom političkom trenutku za ruske vlasti, koje se posljednjih tjedana suočavaju s neuobičajenim kritikama čak i iz redova lojalnih pristaša, ponajprije zbog masovnih prekida mobilnog interneta i problema s Telegramom. Istraživanja javnog mnijenja ukazuju i na rastući zamor građana ratom, uz sve veći broj onih koji žele njegovo okončanje, osobito u kontekstu gospodarskih poteškoća. Unatoč tome, zapadni analitičari i obavještajne procjene i dalje smatraju da je Putinov sustav vlasti stabilan, uz čvrstu kontrolu nad društvom i jedinstvo političkih elita.

Remeslo je, međutim, svjestan mogućih posljedica. Ruske vlasti već su se odlučno obračunavale s unutarnjim protivnicima, uključujući i istaknute nacionaliste. Igor Girkin, bivši separatistički zapovjednik i glasni kritičar Kremlja, osuđen je na dugotrajnu zatvorsku kaznu, dok su njegovi suradnici uklonjeni.

Također, Moskvu se povezuje sa smrću Jevgenija Prigožina, vođe plaćeničke skupine koji je pokrenuo kratkotrajnu pobunu, a potom poginuo u zrakoplovnoj nesreći pod nerazjašnjenim okolnostima. „Spreman sam na svaki sudski postupak protiv mene”, poručio je Remeslo. „Došlo je vrijeme da se prekine ovaj začarani krug i progovori. Snosim određenu odgovornost kao netko tko je dugo podupirao ovaj režim i pomagao mu da opstane.”

PR
Prki
20:01 18.03.2026.

To se već govori koliko godina

RE
reborn
20:53 18.03.2026.

Ne naginji se kroz prozor!

Avatar mladen111
mladen111
20:49 18.03.2026.

Ilja, hrabar si, nema što ...btw pazi dobro na kore od banana i ne naginji se kroz prozor.

