Tegljačem krivudao po autocesti, policija mu izmjerila 2,53 promila alkohola u krvi

Policijski presretač u nedjelju je prilikom nadzora brzine kod odmorišta Novska na autocesti A3 zaustavio pijanog Bugara koji je vozio tegljač.

Policija je uočila tegljač s poluprikolicom bugarskih nacionalnih oznaka koji je krivudao po cesti pa ga je odmah zaustavila. Njime je upravljao 59-godišnji bugarski državljanin. Odmah su ga alkotestirali te mu je izmjereno 2,53 promila alkohola u krvi.

Vozač je isključen iz prometa, privremeno mu je oduzeta vozačka dozvola i pritvoren je u PPrP Kutina.

Protiv vozača policija je podnijela Optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna od 15.000 kuna i zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području RH u trajanju od 6 mjeseci. Nadležni Prekršajni sud u Kutini je danas nakon rasprave donio presudu: novčana kazna od 9.000 kuna, 300 kuna troškovi prevođenja i 3 mjeseca zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području RH.

Na autocesti A3 i dan ranije policija je imala posla, ali zbog vozača VW Passata koji se kretao suprotnim smjerom od čvora Županja do čvora Velika Kopanica. Vozio je tako ukupno 26 kilometara, a kada ga je policija zaustavila utvrdili su da se radi o 79-godišnjem hrvatskom državljaninu.

Vozaču je propisana novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca, a po pravomoćnosti presude odredit će mu se 6 negativnih prekršajnih bodova.