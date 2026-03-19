Optužnica protiv vojnika i bivšeg muža žrtve nije potvrđena

Da izmjene Zakona o kaznenom postupku (ZKP) koje su polovinom veljače stupile na snagu, neće ubrzati suđenja, a ni optužna vijeća, predviđali su mnogi. No u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije su tvrdili da se u izmjene ZKP-a išlo zato što su optužna vijeća detektirana kao uska grla sudskog postupka.

Pa su nakon tih izmjena optužena vijeća pretvorena u nestranačka. Osim kada nisu. Kao što je bio slučaj vezano za optužnicu protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreja Bajca koji su optuženi za dvostruko teško ubojstvo lani u zagrebačkom Markuševcu. Prema optužnici Andrej Bajac se tereti da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge i njezinog tadašnjeg partnera, za što je angažirao Mašalu i Radinovića. Uglavnom, na zagrebačkom Županijskom sudu je održana sjednica optužnog vijeća na kojoj je obrana tražila da se neki dokazi izdvoje kao nezakoniti. Sporne su im bile pretrage mobitela i kompjutera, odnosno smatraju da nalogom nije bila pokrivena pretraga i kompjutera žrtve. Tvrdili su i da pretraga nije obavljena u vrijeme koje je navedeno u zapisniku, pa joj nije mogla nazočiti braniteljica jednog od optuženika. Stoga su tražili da se ti dokazi iz spisa izdvoje kao nezakoniti dokazi, što je optužno vijeće odbilo, smatrajući da su obrani sporni dokazi zakoniti. I nakon toga je odlučilo obrani dati pravo žalbe, što je autonomna odluka suda i koju mogućnost je ostavio i izmijenjeni ZKP. I tako će spis na Visoki kazneni sud (VKS), kojem će sigurno trebati barem pola godine da riješi te žalbe. A sve to znači da ova optužnica neće tako skoro postati pravomoćna, iako je ubrzanje potvrđivanja optužnica intencija izmjena ZKP-a.

No s druge strane pitanje (ne) zakonitosti dokaza je nešto što se mora riješiti bilo tijekom sjednice optužnog vijeća, bilo odmah na početku suđenja jer je to najbitnija procesna stvar.

Brutalna likvidacija Andree K. i Marijana C. lani je šokirala javnost, pogotovo nakon što je utvrđeno da je riječ bila o planiranom i naručenom zločinu. Prema optužnici, Bajac se tereti da je lani u svibnju od Mašale zatražio da usmrti njegovu bivšu suprugu i njezinog partnera. Od Radinovića je tražio da pomogne Mašali pri počinjenju tih ubojstava. Kako bi osmislili i ispolirali svoj sumanuti i morbidni plan, Bajac se tereti da se tijekom svibnja i lipnja 2025. u više navrata sastao s Mašalom i Radinovićem, a tijekom tih sastanaka ima je davao informacije o žrtvama: gdje žive, kuda se kreću, kakva im je rutina...

Tereti se da im je među ostalim kazao i vrijeme kada mladi par planira 13. lipnja 2025. izaći iz stana u Ulici Črna voda jer su trebali doći kod Bajca kako bi preuzeli dijete koje je on čuvao. Dobivši takve informacije, Mašala se tereti da se dovezao do zgrade u kojoj su žrtve živjele. Sakrio se u garaži, gdje ih je čekao sat vremena. Kada su u 18.15 izašli iz stana i sjeli u automobil, Mašala je prema optužnici dotrčao do vozila i počeo pucati. Ispalio je ukupno 16 hitaca, a posljedica toga je bila da je Andrea K. imala 28 prostrjelnih i strijelnih rana, a Marijan C. četiri. Mašala se nakon brutalne dvostruke likvidacije, odvezao motorom kojeg je uz pomoć Radinovića prethodno kamuflirao. Dovezao se do mjesta gdje ga je čekao Radinović, nakon čega je sjeo u vozilo i odvezao se na posao u Ured predsjednika gdje je radio kao pripadnik Počasno-zaštitne bojne, dok je Radinović Mašalin motocikl odvezao pred njegov stan u Sesvete i tamo ga je ostavio. Njih su dvojica ubrzo uhićena, a danja je istraga je istražitelje dovela i do Bajca, koji je dvostruko ubojstvo, kako ga se tereti, bio spreman platiti 20.000 eura.