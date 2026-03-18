NIŠTA OD IZUZEĆA

Turudić odbio Banožićeve zahtjeve

Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka
18.03.2026.
u 14:48

Na posljednjem ročištu bivši ministar Banožić trebao je iznijeti svoju obranu, no njegova odvjetnica Ksenija Vržina kazala je kako je Banožić podnio kaznene prijave te je zatražila izuzeće tužitelja iz Vukovara i Vinkovaca

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio je prijedlog bivšeg ministra obrane Marija Banožića za izuzećem u kaznenom postupku koji se vodi protiv njega na Općinskom sudu u Vinkovcima zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić, a koja se dogodila 11. studenoga 2023. godine. 

Nakon što je DORH odbacio kaznenu prijavu koju je Banožić podnio protiv nepoznatih osoba kaznenog progona te svjedoka Mirka Đalića, sada je odbijen i prijedlog za izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika ODO-a u Vinkovcima te izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika ŽDO-a u Vukovaru. 

Prema informacijama koje je za 24 sata potvrdio Općinski sud u Vinkovcima Državno odvjetništvo RH donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru Miroslava Šarića. Time je s najviše razine Državnog odvjetništva potvrđeno da ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje nepristranost postupanja tužiteljstva u ovom predmetu.

Također, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru odbilo je kao neosnovan zahtjev za izuzećem svog zamjenika, ali i zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima Ilije Gregića. 

Naime, na posljednjem ročištu bivši ministar Banožić trebao je iznijeti svoju obranu, no njegova odvjetnica Ksenija Vržina kazala je kako je Banožić podnio kaznene prijave te je zatražila izuzeće tužitelja iz Vukovara i Vinkovaca. S obzirom da su ti zahtjevi odbijeni, uskoro se očekuje nastavak suđenja.
