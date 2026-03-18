UHIĆENA JE

Vozačica u Splitu lagala policiji tko je, a kod nje su našli teleskopsku palicu: Nanizala još niz prekršaja

Oznake na službenim vozilima policije
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 13:06

PU splitsko-dalmatinska navodi kako se radi o ženi koja je već dva puta pravomoćno kažnjena zbog posjedovanja droge

Splitska policija uhitila je 49-godišnju vozačicu zbog niza prekršaja, a kod nje je pronađena i teleskopska palica. Kako navodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policija je zaustavila vozačicu na kolniku Mostarske ulice u ponedjeljak u 17.13 sati. Utvrđeno je kako je upravlja vozilom iako joj je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog zdravstvenog pregleda, kojega do sada nije obavila. Također, ona je odbila obaviti testiranje radi utvrđivanja prisutnosti droge i lijekova u organizmu. Tijekom policijske kontrole, od nje je oduzeta teleskopska palica za koju, kako kažu iz policije, okolnosti i način nošenja ukazuju da je pogodna za napad ili nanošenje ozljeda.

"Kako kod sebe prilikom provjere identiteta nije imala osobnu iskaznicu, policijskim službenicima se bezuspješno pokušala predstaviti kao druga osoba, navodeći lažne osobne podatke", navodi PU splitsko-dalmatinska pa dodaje kako se radi o ženi koja je već dva puta pravomoćno kažnjena zbog posjedovanja droge.

"S obzirom na to da je kod nje prilikom kontrole utvrđeno čak pet počinjenih prekršaja, uhićena je i idućeg dana predana nadležnom sudu. Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna. Sud je istu pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će naknadno donesena", ustvrdila je policija. 
