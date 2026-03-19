Kosila travu, a onda je došlo do eksplozije: Žena u Ivaniću ozlijeđena zbog 'zvončića'?

Žena (58) ozlijeđena je u nedjelju popodne nakon što je prilikom košenja trave došlo do eksplozije ispod kosilice. Kako navodi Policijska uprava zagrebačka, incident se dogodio 15. ožujka oko 15 sati u Ivanić-Gradu, u Zagrebačkoj ulici, a prijavljen je 18. ožujka. Liječnička pomoć 58-godišnjakinji pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je došlo do eksplozije eksplozivnog sredstva, najvjerojatnije tzv. "zvončića“.

"Podsjećamo građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije 'Manje oružja - manje tragedija', odnosno prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti. Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova 'Manje oružja, manje tragedija' provodi se od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju nezakonitog oružja, bez sankcija.

Pozivamo i apeliramo na sve one, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da ih dragovoljno predaju, s napomenom da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju", navodi zagrebačka policija.