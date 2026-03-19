VELIKI EUROPSKI USPJEH

Vujčić imenovan potpredsjednikom Europske središnje banke

Zagreb: HNB organizirao Veliku učeničku debatu na temu "Može li AI upravljati osobnim financijama?"
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
19.03.2026.
u 23:57

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće.

Šefovi država ili vlada država članica Europske unije imenovali su u četvrtak guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke na osmogodišnji mandat. Vujčić će na mjestu potpredsjednika ESB-a zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa 1. lipnja ove godine.

Prije odluke Europskog vijeća, guverner Hrvatske narodne banke dobio je potporu Europskog parlamenta i Upravnog vijeća ESB-a. Ministri financija europodručja nominirali su 19. siječnja guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke. Za konačnu potvrdu toga imenovanja bilo je potrebno obaviti konzultacije s Europskim parlamentom, čije mišljenje nije obvezujuće, te s Europskom središnjom bankom.

Potpredsjednik ESB-a bira se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone. 

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.
