Tuga u Čapljini: Policajci se opraštaju od mladog kolege koji je iznenada preminuo

U 26. godini života, 18. ožujka 2026., iznenada je preminuo David Perić iz Čapljine, polaznik Odjela 26 u sklopu Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajca/policajke u školskoj godini 2025./2026. (P21). Tijekom boravka na obuci u Kuparima, 12. ožujka mu je naglo pozlilo. Unatoč naporima medicinskog osoblja, preminuo je danas u Općoj bolnici Dubrovnik.

Među kolegama i kolegicama, polaznicima i polaznicama, nastavnim kadrom, razrednikom Odjela 26 te voditeljima odgojnih skupina, kao i cjelokupnim osobljem Policijske akademije, David će ostati zapamćen kao osoba koja je iskreno voljela policijski poziv. Od samog početka pokazivao je snažnu motivaciju i predanost zanimanju koje je odabrao.

Posebno se isticao svojim uzornim ponašanjem, vedrinom i susretljivošću. Bio je uvijek spreman pomoći drugima, a njegov interes za stjecanje novih znanja i vještina bio je izrazito naglašen. Kolegice i kolege pamtit će ga i po njegovoj nesebičnosti u zajedničkom savladavanju nastavnih sadržaja.

Njegov prerani odlazak ostavio je dubok trag među svima koji su ga poznavali. Iako nije uspio ostvariti svoje snove, sjećanje na njegov trud, dobrotu i kolegijalnost ostat će trajno prisutno. "Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda,” objavili su iz PU dubrovačko-neretvantske.