USKOK objavio detalje o uhićenju odvjetnice i sina predsjednice suda, evo za što ih terete

USKOK je objavio detalje o uhićenju Dorijana Solde, sina predsjednice Općinskog suda u Vukovaru i vukovarske odvjetnice Marije Cindrić Bojmić te još sedam osoba. Naime, USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske donio rješenje o provođenju istrage protiv devet osoba (1993., 1997., 1994., 1993., 1987., 1995., 1994., 2003., 1981.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Sumnja se da su prvo i drugookrivljeni u razdoblju od kraja 2024. do 17. ožujka 2026. u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Sloveniji povezali u zajedničko djelovanje od treće do devetookrivljenog radi ostvarenja značajne nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom i daljnjom prodajom većih količina droge konoplje, hašiša, kokaina i amfetamina.

- Radi realizacije tog plana, I. i II. okrivljeni su osobno ili posredstvom IV. okrivljenog, s nepoznatim krijumčarima navedenih droga iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske Unije, dogovarali količinu, cijenu i isporuku tih droga i organizirali dopremu u Slavoniju, nakon čega su III. okrivljeni te V. - VIII. okrivljeni, sukladno dogovoru i prema uputama I. i II. okrivljenog drogu preuzimali i skladištili na dogovorenim lokacijama i potom dalje preprodavali - priopćio je USKOK.

Pritom je devetookrivljena, a riječ je o odvjetnici Mariji Cindrić Bojmić, u dogovoru s I. i III. okrivljenim uspostavljala kontakte s nepoznatim krijumčarima droge konoplje iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje 10 kilograma te droge radi daljnje preprodaje od strane drugih okrivljenika. Nakon što bi članovi zločinačkog udruženja ili osobe koje su od udruženja kupovale drogu bili uhićeni, Cindrić Bojmić je, prema uputama prvookrivljenog Solde, kao odvjetnica preuzimala njihova zastupanja te im prenosila njegove upute o načinu iskazivanja, a zatim o sadržajima tih iskaza obavještavala Soldu i trećeokrivljenog.

- Na opisani način okrivljenici su od nepoznatih osoba nabavili i potom preprodali najmanje 54 kilograma droge konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina, čime su sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 700.000 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama. Također se osnovano sumnja da su I. do III. okr. te VI. okr. u razdoblju od 2023. do 11. ožujka 2026. u Vukovaru i Osijeku, u cilju da neistinito prikažu da novčana sredstva koja su stekli protuzakonitom nabavom i prodajom droge proizlaze iz zakonitog izvora, iznos od najmanje 156.100,00 eura uložili u gospodarske djelatnosti i kupnju pokretnina i nekretnina za privatne potrebe i potrebe poslovanja - navode u USKOK-u.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika, a ročište na sudu počinje u 18 sati.