Nasilni desni ekstremisti i džihadisti sve češće koriste glazbu i audio sadržaj za širenje terorističke propagande

Može li se glazba i razni drugi audio sadržaj koji se sluša na raznim online platforma koristiti za terorističku propagandu? Ako pitate Europol, može zbog čega su koordinirali Dan prijave (RAD), za kojeg kažu da je najveći do sada. Cilj akcije bio je usmjeren na terorističku propagandu koja se dijeli preko audio sadržaja. To je rezultiralo prijavom 17.298 URL-ova na 40 online platformi. Zajedno, audio sadržaj u tim poveznicama traje više od 1.100 sati, što je količina audiosadržaja koja se bez prekida može slušati 47 dana. U Europolu kažu da je cijela operacija bila usredotočena na terorističku audio propagandu koju koriste skupine iz cijelog ideološkog spektra, uključujući džihadističke i nasilne desničarske ekstremističke mreže.

Operaciju RAD su pokrenule i vodile Mađarska i Europolova Jedinica EU za prijavu interneta (EU IRU, a u nju su je bilo uključeno i 13 specijaliziranih istražitelja iz Belgije, Danske, Njemačke, Mađarske, Irske, Italije, Luksemburga, Malte, Portugala, Srbije, Slovenije, Španjolske i Švedske. Istražitelji su tjednima prikupljali sadržaj, obavili su opsežne provjere dekonflikacije kako bi osigurali da prijave neće ometati tekuće istrage, a uklonjeno je i 77 posto spornog sadržaja.

Europol pojašnjava da je sumnjivi teroristički sadržaj uključivao govore određenih terorističkih vođa, pjesme koje hvale nasilna djela i nashide - islamske napjeve koji se često koriste u džihadističkoj propagandi. Upozoravaju i da se ekstremistička propaganda sve više seli na audio platforme, a pokretanje RAD akcije bio je odgovor na porast terorističkog sadržaja na platformama za dijeljenje audio sadržaja. Za razliku od videa ili slika, kažu u Europolu, audio propagandu je često teže moderirati. Identificiranje ekstremističkih poruka zahtjeva jezičnu stručnost i kontekstualno razumijevanje, što omogućuje da se takav sadržaj duže vrijeme distribuira bez da bude otkriven. Zbog toga se stvaraju slijepe točke na internetu pa teroristička i ekstremistička propaganda ostaju lako dostupne pojedincima osjetljivima na radikalizaciju.

Europol napominje da se glazba i pjesme već dugo koriste kao teroristička propaganda. Ekstremističke skupine ih namjerno koriste kao moćno psihološko sredstvo za utjecaj na publiku. Pjesme su osmišljene tako da izazovu emocionalne reakcije poput ljutnje, a veličaju žrtvu i mučeništvo. Također jačaju grupni identitet kroz narative koji prikazuju borbu između "nas" i "njih", promovirajući ideološku ili vjersku čistoću i odanost cilju. Europol navodi i da glazba može poslužiti kao ulazna točka u ekstremističke ekosustave na internetu. Jer se pjesme, u usporedbi s ideološkim govorima, mogu činiti inspirativnima, a ne eksplicitno političkima. I upravo to, tvrdi Europol, omogućava da ekstremističke poruke stignu do šire publike.

Zbog svega navedenog, audio propaganda se sve više prepoznaje kao moćno sredstvo radikalizacije. Naveden je i primjer iz Švedske gdje je lani jedna osoba osuđena zbog planiranja napada u Stockholmu, a tijekom suđenja je utvrđeno da je radikalizirana dok je slušala nashide.