PO NALOGU EPPO-a

Zbog projekata čija bi provedba mogla utjecati na izbore u Latviji uhićeno 20 osoba

EPPO
VL
Autor
Ivana Jakelić
19.03.2026.
u 07:12

EPPO navodi da provedba nekih projekata može uzrokovati i potencijalne sigurnosne rizike za državu, jer bi mogli utjecati na izbore i demokratske postupke.

Kriminalna skupina, u čiji rad su bili uključni i javni dužnosnici, a koja se sumnjiči za malverzacije prilikom javne nabave IT sustava razotkrivena je u Latviji po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Uhićeno je 20 osoba, a među njima su i osumnjičeni dužnosnici. Akcija je provedena uz pomoć i podršku Europola, Odjela za borbu protiv gospodarskog kriminala i drugih latvijskih agencija za provođenje zakona. Tijekom akcije obavljeno je i 57 pretraga u kojima je zaplijenjen velik broj dokaza, a pretražena je Državna agencije za digitalni razvoj.

Istragom je utvrđeno da je organizirana skupina sklopila nezakoniti tajni sporazum kako bi unaprijed odredila tko će pobijediti u javnoj nabavi za najmanje šest projekata koji su s 1,5 milijuna eura bili financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Sumnja se da su se osumnjičenici dogovorili da projekte dodijele unaprijed odabranim tvrtkama. Nezakonitu dob, koju su ostvarili među sobom, podijelili su između sebe, a sumnja se da ugovore tvrtkama koje su dobile projekte osigurali javni dužnosnici.

EPPO navodi da provedba nekih projekata može uzrokovati i potencijalne sigurnosne rizike za državu, jer bi mogli utjecati na izbore i demokratske postupke. 

