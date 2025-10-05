Teatar 'Gavran' stiže u Beč s 'Agencijom za sreću'. Ako i vi tragate za srećom i spremni ste pomoći, dođite!

Zagrebački Teatar "Gavran" gostuje u subotu 11. listopada, s početkom u 20 sati u Beču, u VHS Meidling, Längenfeldgasse 13 - 15 (12. bečki stambeni okrug) s predstavom "Agencija za sreću", književnika Mire Gavrana, najizvođenijeg i najprevođenijeg suvremenog hrvatskog dramatičara u zemlji i inozemstvu. Režiju potpisuje Mladena Gavran. Asistent režije je Marijin Kuzmičić. U glavni ulogama igraju Nevena Vukes, Mirel Huskić i Mladena Gavran. Riječ je neobično romantičnoj komediji, a gostovanje ima i važnu humanitarnu dimenziju, tako da je i hrvatsko Veleposlanstvo u Austriji najavilo gostovanje Teatra "Gavran" u Beču.

Naime, nakon velikog požara nedovršene zagrebačke bolnice u Blatu, u kojem je u bolničkom skladištu ovom zagrebačkom kazalištu, između ostalog, izgorjela gotovo sva kazališna oprema, dio prihoda od bečke predstave bit će namijenjen pomoći Teatru Gavran. Organizator gostovanja Teatra "Gavran" u austrijskom glavnom gradu je, tko drugi nego Kulturno i sportsko društvo "Zagreb" u Beču, na čelu s predsjednikom Blaškom Papićem. Papić je pozvao sve zainteresirane za predstavu da dođu u što većem broju pogledati komediju "Agencija za sreću", posebice "ako su i sami u potrazi za srećom" i na taj način i humanitarno pomognu Teatru Gavran, nakon ogromne pretrpjele štete.

Više informacija o predstavi i ulaznicama možete pronaći u najavi i linkovima u nastavku.

VIDEO NAJAVA

LINK ZA ULAZNICE

Miro Gavran (64), suvremeni je hrvatski autor, čija su djela prevedena na više od 40 stranih jezika. Njegove su knjige izuzetno popularne i imale su više od 250 izdanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Po Gavranovim dramama i komedijama nastalo je više od 400 kazališnih premijera širom svijeta. I još jedna impozantna brojka. Vidjelo ih je više od čak 4 milijuna ljudi. Jamstvo Bečanima, da se svakako isplati doći i pogledati što sve može Gavranova "Agencija za sreću".