Svjedokinja nesreće u Novskoj: Ležala je na asfaltu, druge dvije su vrištale, bilo je strašno...

Bilo je strašno, vriska i jauk. Prije toga sam čula škripanje guma, to me nije iznenadilo, jer je to ovdje pojava skoro svaku večer, ali kada se čuo jak udarac odmah sam znala da se dogodilo zlo. Izašla sam na ulici i vidjela strahotu, neki ljudi su već bili tamo. Pokušavali su pomoći djevojci koja je ležala na asfaltu uz ivičnjak. Dvije djevojke, za koje sam pretpostavila da su bile zajedno u autu plakale su, ma vrištale su za svojom kolegicom - ispričala je za 24sata svjedokinja tragične nesreće koja se u subotu dogodila u Novskoj, a u kojoj je život izgubila 21-godišnja djevojka, dok su vozačica (20) i suvozačica (18) lakše ozlijeđene.

Nesreća se dogodila kada je vozačica dolazeći iz smjera centra grada BMW-om stotinjak metara prije raskrižja ulica Kralja Tomislava i Antuna Gustava Matoša u zavoju u lijevo izgubila nadzor nad automobilom. Kočila je silovito, ali bez uspjeha, automobil je desnom stranom udario u prometni znak i metalni stup javne ravjete. Odbio se i na raskrižju zarotirao. U rotaciji koja je bila snažna sa zadnjeg sjedišta iz automobila je ispala djevojka koja je zrakom letjele više od 20 metara. Pala je na suprotni kraj raskrižja i preminula.