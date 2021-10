Svjedok: Vučić je, kao da ga sada gledam, došao do nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati. Meni je rekao da sam kao Srbin izdao srpski narod i da će me zadnjeg zaklati

Kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a bio sam zarobljen na području Kostajnice u rujnu 1991.. Nakon zarobljavanja dovedeni smo u Kukuruzare i tu me preuzeo Paspalj i tu sam bio do razmjene krajem listopada 1991. Nas 60-ak bilo je smješteno u prostoriji velikoj otprilike 60 metara kvadratnih i tu su nas zlostavljali na razne načine. Ne znam zašto, ali Mile Paspalj je tražio broj telefona moje žene kako bi njoj i mojim roditeljima javio da sam zarobljen u Glini. Kasnije me nagovarao da prijeđem na njegovu stranu no ne znam zašto. Iz nekog mi je razloga govorio i da bi me najradije preko Srbije i Mađarske vratio u Zagreb. Druge su zlostavljali, no mene nisu, a ta zlostavljanja drugih sam vidio. Tamo je bila i posebna grupa ljudi koja nas je fizički maltretirala. Jedan iz te grupe je jednog od naših ljudi digao u zrak i bacio na stol. Ozlijedio mu je glavu. Na takvo sam ponašanje poludio pa sam počeo vikati da hoću vidjeti Paspalja. Kada je došao, opisao sam mu što se dogodilo, a on je vojniku koji je to učinio zabranio da bude u kontaktu s nama. Rekao mu je da nas treba čuvati za razmjenu, a ne pobiti kao druge. Razmijenjeni smo za dva tjedna i od tada nas više nisu maltretirali, a pobrinuo se i da liječnik pregleda čovjeka kojem je bila ozlijeđena glava. Paspalj je organizirao da nas petorica koje je on odabrao, pokupimo brojeve od naših zarobljenih policajaca te u Zagreb javimo gdje smo i kako smo. On me nije tukao - kazao je Dubravko Š.

On je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio u nastavku suđenja Dušanu Joviću, Mili Paspalju, Vladi Ćupoviću i Marku Vrcelju. Njima se zbog ratnog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjenim 1991. na širem području Gline sudi u odsutnosti. Suđenje je nastavljeno saslušanjem nekoliko svjedoka. Neki su iskazivali da ih Paspalj nije osobno tukao, neki da je. Jedan od ovih potonjih je i Kosta D. koji je kazao da je zarobljen u svojoj kući u Petrinji u rujnu 1991., no naveo je i da ga je tukao Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije.

- Nakon što su me zarobili, odveli su me u vojarnu i ispitivali. Optužili su me da sam rušio kuće Srba na tom području. Znam da je tamo bio Mile Paspalj i on me osobno tukao. Dok me je tukao govorio je da je to zato što sam rušio kuće Srba, o čemu nisam imao pojma. Uhićen sam kao civil, a nakon par dana su nas iz vojarne prebacili u KPD Glina gdje su nas također tukli. Osobno prije nisam poznavao Paspalja, no drugi su znali reći da on dolazi. Davao mi je induktorski telefon koji mi je bio priključen na noge te mi govorio da zovem Franju Tuđmana. Morao sam mirovati dok je on vrtio ručicu induktorskog telefona. Tresla me je strija iz tog telefona dok ne bi pao u nesvijest. No Paspalj nije bio sam dok su nas tukli. Bilo ih je više pa se sjećam kada je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sada gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati. Meni je Vučić rekao da sam ja kao Srbin izdao srpski narod i da će me zadnjeg zaklati. Tako je rekao - kazao je Kosta P.

Odgovarajući na pitanja Kosta P. je kazao da Paspalj tada nije bio uz Vučića.

- Želim reći da smo mi logoraši i zarobljenici htjeli kada je Vučić dolazio u Hrvatsku dočekati ga u Glini, objasniti mu što je radio i da smo mi ljudi, a on životinja, no policija nam nije dozvolila - pojasnio je Kosta P.