Glavaš: To nije optužnica, već krivotvorina DORH-a

Ne mogu se očitovati jer ne razumijem optužnicu - kazao je Branimir Glavaš sucu Draženu Kevriću, predsjedniku vijeća zagrebačkog Županijskog suda na početku ponovljenog suđenja za ratni zločin nad civilima počinjen u Osijeku 1991.

Glavaš je za to već bio pravomoćno osuđen, no presudu je ukinuo Ustavni sud. Suđenje mu je sada počelo iznova jer se promijenilo sudsko vijeće.

Nakon što je kazao da se ne može očitovati na optužnicu u slučajevima "Selotejp" i Garaža", Glavaš je sudu predao i pisani podnesak u kojem je to i pojasnio.

- DORH nezakonito štiti ubojice Krunoslava Fehira i Josipa Zdravčevića koji nisu izloženi kaznenom progonu, što je suprotno pozitivnim kaznenim propisima, a što su morali učiniti. Nisu to učinili i ne žele to učiniti svjesno kršeći zakon samo da meni namontiraju to što oni nazivaju "optužnicom". To nije nikakva "optužnica", već obična politička krivotvorina DORH-a - pojasnio je Glavaš.

Prema optužnici Čedomir Vučković umro je nakon što su ga natjerali da popije solnu kiselinu. On je nakon toga istrčao na dvorište, gdje je u njega pucao Krunoslav Fehir. No ti hici nisu bili smrtonosni, već je, prema obdukcijskom nalazu, smrtonosna bila kiselina.

Glavaš zbog toga uporno kazneno prijavljuje Fehira za ubojstvo, a zagrebački ŽDO uporno te prijave odbacuje. Posljednja je odbačena prije nekoliko dana. Krunoslav Fehir je na prvom suđenju bio krunski svjedok, no nakon odluke Ustavnog suda koji je problematizirao taj njegov status, na ponovljenom suđenju bio je običan svjedok, no iskazivao je isto kao i na ranijim suđenjima.

Glavaševi suoptuženici Ivan Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić rekli su da se ne osjećaju krivim.

Nakon toga su strane u postupku iznijele dokazne prijedloge. Filip Glavaš, koji brani oca, predložio je i da se za svjedoka pozove novinar Ivica Šola kojem je Ivo Sanader iz zatvora poslao pismo navodeći da ima saznanja o pokretanju postupka protiv Glavaša, a po potrebi i Sanader. Predložio je da se neposredno ispitaju svjedoci koji da sada nisu bili saslušani.

Veljko Miljević, koji također brani Branimira Glavaša, predložio je da se neposredno saslušaju i liječnik Davor Strinović i toksikolog Zdravko Kovačić.

Ponovljeno suđenje Glavašu, nakon odluka Ustavnog i vrhovnog suda počelo je 23. ožujka 2017. no sada je zbog izmjene sudskog vijeća moralo početi ponovo. Naime, sutkinja Tanja Pavelin, koja je imala taj predmet u međuvremenu je prešla na Visoki kazneni sud.

