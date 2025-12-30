Detalji tragedije u Sukošanu: Nasilno otvorio ormar u kojem je bilo oružje pa ubio 18-godišnjaka

Teška obiteljska tragedija dogodila se u Sukošanu. Policija je u 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva muška tijela, člana iste obitelji. Kako smo ranije neslužbeno doznali, otac je ubio sina, a jutros su ih beživotne zatekli članovi obitelji te potom dojavili policiji. Policijska uprava zadarska oglasila se o događaju te navela kako se sumnja da je danas tijekom jutra u obiteljskoj kući muškarac u dobi od 46 godina hitcem iz vatrenog oružja počinio teško ubojstvo bliske osobe, 18-godišnjaka, a potom iz istog oružja počinio samoubojstvo.

"Provedenim očevidom je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u obiteljskoj kući nasilno otvorio ormar u kojem je na propisani način oružje držao član obitelji koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja", navodi policija te dodaje: "U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru koji je rukovodio očevidom, izdat će potrebite naloge za poduzimanje daljnjih dokaznih radnji kao i naloge za obdukciju preminulih."