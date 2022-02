Svijet osuđuje Putina zbog prijetnje nuklearnim oružjem; Kijevu i Harkivu slijedi još jedna teška noć

Diljem istoka, juga i sjevera Ukrajine i dalje traju ratne operacije ruskih trupa koje pokušavaju osvojiti najveće ukrajinske gradove. Posebno su na udaru Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, te glavni grad Kijev. Svijet je istovremeno zgrožen novim prijetnjama iz Moskve, nakon što je Putin u nedjelju naredio stavljanje nuklearnih snaga u stanje visoke pripravnosti.

Satelitske snimke izrađene u nedjelju pokazuju velik broj ruskih vojnika i tenkova kako se kreću u smjeru ukrajinskog glavnog grada Kijeva na udaljenosti od 64 kilometara, objavila je privatna američka tvrtka. Snimke koje je objavila tvrtka Maxar Technologies Inc pokazuju stotine vojnih vozila koja se protežu i na više od pet kilometara.

Rusija je u nedjelju po prvi put priznala da je njena vojska pretrpjela gubitke otkako je počeo njezin rat protiv Ukrajine. Rusija pritom nije otkrivala nikakve brojke svojih žrtava. Ukrajina je u nedjelju objavila da je dosad ubijeno otprilike 4.300 ruskih vojnika, no te se brojke ne mogu nezavisno utvrditi.

KLJUČNI DOGAĐAJI

U Ukrajini su tijekom ruske invazije dosad ubijena 352 civila, priopćilo je u nedjelju ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Najmanje 14 ubijenih su djeca, navodi ministarstvo. Još 1.684 osobe, uključujući 116 djece, ozlijeđene su

Oleksandr Svidlo, vršitelj dužnosti gradonačelnika grada Berdjanska na južnoj obali Ukrajine, rekao je da su ruske snage ušle i preuzele kontrolu nad gradom. Berdjansk, grad s malom pomorskom bazom, ima oko 100.000 stanovnika

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko demantirao je svoju navodno raniju izjavu da je Kijev okružen ruskim snagama.

Predsjednica Europske Komisije Ursula von der Leyen objavila je da Europska unija zatvara zračni prostor za ruske zrakoplove.

Vladimir Putin naredio je stavljanje nuklearnih snaga u stanje visoke pripravnosti kao odgovor na "agresivne izjave" zemalja NATO-a.

U ponedjeljak ujutro trebali bi se odviti prvi pregovori između Ukrajine i Rusije. Dogodit će se na bjelorusko-ukrajinskoj granici, a lokaciju osigurava Bjelorusija. Rusi su objavili da jamče sigurnost rute pregovaračima.

TIJEK DOGAĐAJA IZ MINUTE U MINUTU

0.48 Ukrajinska vojska kaže da dronovima probija ruska oklopna vozila

Foto: Ukrajinska vojska

Ukrajinska vojska tvrdi da je provela uspješne napade na ruska oklopna vozila koristeći turske dronove. Objavili su fotografiju koja naizgled pokazuje proboj oklopa, javlja CNN. Zapovjednik ukrajinske vojske Valeri Zalužni istaknuo je da se napad dronom dogodio u blizini grada Malin, oko 100 kilometara sjeverozapadno od Kijeva. Ukrajinska vlada je turske dronove Barjaktar TB2 počela kupovati prošle godine.

0.42 Švicarski predsjednik: Uvođenje sankcija Rusiji vrlo vjerojatno

Švicarski predsjednik Ignazio Cassis u nedjelju je rekao da je „veoma moguće” da će neutralna Švicarska slijediti primjer Europske unije te u ponedjeljak uvesti sankcije Rusiji i zamrznuti rusku imovinu. Sedmeročlano Savezno vijeće Švicarske sastat će se u ponedjeljak i razmotriti preporuke odjela za financije i gospodarstvo, rekao je Cassis u intervjuu za švicarsku javnu televiziju RTS.

Upitan hoće li Švicarska, veliko financijsko središte, slijediti Europsku uniju i zamrznuti rusku imovinu, rekao je da je „veoma moguće da će vlada to odlučiti sutra”, no da ne može prejudicirati odluke koje još nisu donesene. Cassis je rekao da se mora očuvati švicarska neutralnost i da je Švicarska spremna ponuditi svoje usluge za diplomaciju u slučaju da pregovori između ukrajinskih i ruskih dužnosnika na bjeloruskoj granici ne uspiju, odnosno da ne bude postignuto primirje.

„To nas ne sprečava u tome da stvari zovemo njihovim pravim imenom”, dodao je.

0.35 Zelensky: Hvala Belgiji što nam šalju novih 3000 automatskih puštaka i 200 protutenkovskih bacača

It was nice to learn that in addition to yesterday's agreements, Belgium is sending us another 3,000 machine guns and 200 anti-tank grenade launchers. Thank you @alexanderdecroo for your leadership. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje je vrlo aktivan na društvenim mrežama. Posljednjih dana postao je simbol ukrajinskog otpora ruskoj invaziji nakon što je odbio sve preporuke da napusti zemlju kako bi ostao u Kijevu. Zelenski redovito objavljuje svoje razgovore sa svjetskim vođama. Tako je i večeras javno zahvalio Belgiji što im šalje novu pošiljku oružja. "Bilo je lijepo doznati da nam kao dodatak na jučerašnji dogovor Belgija šalje još 3000 automatskih pušaka i 200 protutenkovskih bacača. Hvala ti Alexander De Croo na tvom liderstvu, zahvalio se Zelenski belgijskom premijeru.

0.27 Aeroflot obustavlja sve letove prema europskim odredištima

Ruska zrakoplovna tvrtka Aeroflot objavila je da će od ponedjeljka obustaviti sve letove za europska odredišta, prenosi agencija Interfax. Taj potez uslijedio je kao odgovor na to što je Europska unija ranije u nedjelju najavila da će zatvoriti svoj zračni prostor za zrakoplove u ruskom vlasništvu, registrirane u Rusiji i pod ruskom kontrolom, uključujući privatne zrakoplove.

Pojedine zemlje EU-a posljednjih dana su najavljivale zabranu pometa ruskim zrakoplovima u svom zračnom prostoru. U nedjelju je to učinila i Hrvatska. Velika Britanija je također zabranila ruskim zračnim prijevoznicima slijetanje u njezine zračne luke ili prelazak njezinog zračnog prostora.

0.23 Još jedna neizvjesna noć za ukrajinske gradove

Nizozemsko reporter Thomas van Linge objavio je na Twitteru da i večeras se u predragađu Kijeva čuju eksplozije. Lokalni ukrajinski mediji večeras su, pak, objavili da 11 ruskih transportnih brodova s ruskim vojnicima plovi prema Odesi.

0.20 Rusi uništili najveći zrakoplov na svijetu

Foto: Maxar Technologies

Satelitske snimke potvrdile su velike štetu na aerodromu Hostomel i tamošnjim hangarima gdje je bio stacioniran najveći zrakoplov na svijetu Antonov AN-225 Mriya. Ukrajinska vlada ranije je u nedjelju objavila da su Rusi uništili ovaj avion, ali su prkosno poručili da im san (nadimak aviona) ne mogu uništiti i da će obnoviti slavni avion.

0.10 Kotromanović: Nisam očekivao da će to Rusi napraviti 4. dan ratovanja

Vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović komentirao je najnovija aktualna događanja vezana za rat u Ukrajini, među kojima je i podizanje ruske nuklearne spremnosti.

- Općenito je to zabrinjavajuće. To je jako teška odluka. To je klasična prijetnja i pokazivanje Ukrajini i cijelom svijetu, a to je ono što svi znamo da je Rusija nuklearna sila. To je možda poruka Ukrajini 'ako nastavite s otporom, ako moje žrtve budu svakodnevne, onda se možda neću libiti koristiti nuklearno oružje'. To je jedna grozna poruka. Nisam očekivao da će se to dogoditi četvrti dan ratovanja u Ukrajini - napominje Kotromanović.

Komentirao je i izjavu Lukašenka da je ovo sukob, ali i da bi mogao uslijediti pokolj.

- Moj dojam je da su danas i jučer pogotovo na sjeveru Ukrajine da su ruske vojne postrojbe bile ...neću reći pažljive jer je to preteška riječ kad uđeš u zemlju s gomilom tenkova, oklopnjaka i kad ispucaš tisuće projektila. Bili su nekako pažljivi. Nije došlo robusne uporabe sile. Možda Lukašenko zna ono što mi ne znamo. Možda će Putin poslati još 100 000 vojnika s još više opreme i onda će biti jedan užasan rat bez kompleksa i onda će ruska vojska na silu to pokušati riješiti. To me najviše zabrinjava. Cijeli intervju s Kotromanovićem pročitajte OVDJE.

23.55 Žitomir i Zaporožje danas bili pod zračnim napadima

Ukrajinska televizija Nexta javlja kako su danas pod zračnim napadima biti gradovi Žitomir i Zaporožje. Također, prenose informaciju ukrajinskog MUP-a kako je dosad poginulo 352 Ukrajinaca, uključujući 14 djece.

Air strikes were carried out today on #Zhytomyr and #Zaporozhye, - Arestovich. — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

23.30 Presedan: EU daje 500 milijuna eura Ukrajini za naoružanje i opremu

Europska unija namijenit će 450 milijuna eura za ukrajinske oružane snage za nabavu naoružanja te još 50 milijuna za nabavu zaštitne opreme i goriva, a neke su članice spremne dati Ukrajini borbene zrakoplove, izjavio je u nedjelju visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

“Postignut je dogovor da se osigura oružje za ukrajinsku vojsku u vrijednosti od 450 milijuna eura te još 50 milijuna za zaštitnu opremu i gorivo”, izjavio je Borrell nakon virtualnog sastanka ministara vanjskih poslova država članica.

To je prvi put u povijesti da EU financira kupovinu naoružanja. “Danas je srušen još jedan tabu, a to je da EU nikad neće trošiti sredstva za nabavu naoružanja napadnutoj državi”.

23:14 Britanski premijer: Putin odvraća pažnju od onog što se stvarno događa

Britanski premijer Boris Johnson kaže kako je Putinovo stavljanje nuklearnih snaga u stanje pripravnosti zapravo odvraćanje pažnje od onoga što se stvarno događa u Ukrajini. Johnson kaže kako Ukrajinci uzvraćaju većim otporom nego što je to Kremlj očekivao. - Ono što se događa na europskom kontinentu apsolutna je katastrofa - dodao je.

