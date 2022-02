Pogledajte što je Vladimir Putin 2018. govorio o uporabi nuklearnog oružja

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u nedjelju da se ruske nuklearne snage podignu na visok stupanj pripravnosti, opravdavajući to agresivnim izjavama NATO-a i ekonomskim sankcijama protiv Moskve.

"Zapovijedam ministru obrane i načelniku glavnog stožera da snage za odvraćanje ruske vojske stave u borbenu pripravnost", rekao je Putin na sastanku s vojnim čelnicima koji je prenosila i televizija.

"Razumijem", odgovorio je ministar obrane Sergej Šojgu.

U tom kontekstu zanimljiv je intervju koji je Putin dao 2018. godine novinaru Vladimiru Solovjovu.

"Težina odgovornosti jest kada o vašoj odluci ovise sudbine milijuna ljudi, ako ne i cijelog čovječanstva, kada govorimo o nuklearnom gumbu, kada trebamo slati naše momke u tuđinu, bez garancije da će se vratiti živi. Kako se donose takve odluke? Kako živjeti s tom odgovornošću?" pita ga Solovjev, podsjeća na pitanje sad HRT.

"To je dio posla. Prije donošenja takvih odluka treba sve dobro izvagati. Što se tiče pitanja o nuklearnom gumbu, ono, blago rečeno, nije korektno", rekao je Putin.

"Kao prvo, nismo mi to počeli. Napominjem da se prva atomska bomba nije pojavila kod nas, već u SAD-u. Drugo, mi nismo nikada iskoristili nuklearno oružje, a SAD ga je iskoristio protiv Japana, Amerikanci su to učinili", dodao je.

"Gdje je garancija da se to neće ponoviti? Što se tiče konkretno te teme, ona je strahovito važna i osjetljiva, ali želim reći i vama i svijetu – nadam se da do toga neće doći, ali u teoriji, plan primjene tog oružja postoji u slučaju tzv. uzvratnog napada. To znači da odluka o primjeni nuklearnog oružja može biti donesena samo u slučaju kada je naš sustav dojave o raketnom napadu zabilježio lansiranje rakete i izračunao točnu putanju leta i vrijeme udara bojevih glava po teritoriju Ruske Federacije", kaže.

"Ako je netko donio odluku o uništenju Rusije, imamo zakonsko pravo na obranu. Da, bila bi to globalna katastrofa za čovječanstvo, globalna katastrofa za cijeli svijet. No, kao građanin Rusije i predsjednik ruske države moram se zapitati: 'Što će nam svijet bez Rusije?'" odgovorio je Putin.

