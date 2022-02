Ogromna eksplozija kraj Kijeva, Ukrajinci pružaju strašan otpor: 'Večeras kreće zračni napad'

Četvrti je dan ruske invazije na Ukrajinu.

Cijelom zemljom odjekuju eksplozije, Rusija provodi kopnenu, morsku i zračnu agresiju. Najžešće borbe vode se u gradu Vasilkivu, 30 kilometara udaljenom od glavnog grada Kijeva. Strani mediji javljaju da je u Kijevu pogođen niz stambenih zgrada ali i bolnica gdje su smješteni civili.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva ukrajinske oružane snage da preuzmu vlast u zemlji, dok istovremeno stotine tisuća Ukrajinaca, najviše žena i djece pokušava napustiti zemlju. Svim vojno sposobnim muškarcima zabranjeno je napuštati Ukrajinu.

Zapad danima uvodi ekonomske sankcije Rusiji, a u subotu navečer Europska Komisija potvrdila je da je većina ruskih banaka izbačena iz SWIFT-a što je dosad najteži udarac za Rusiju. Zapad Ukrajini šalje izdašnu financijsku pomoć ali i oružje.

Na ulicama Kijeva bori se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zajedno s gradonačelnikom Vitalijem Kličkom.

00:05 - Dvije velike eksplozije jugozapadno od Kijeva, javlja BBC. Čini se da je eksplozija bila 20 kilometara od središta glavnog grada.

23:45 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u subotu navečer nakon 23 sata da su dogovorene nove koordinirane sankcije Europske unije, Amerike i Velike Britanije, koje uključuju i izbacivanje nekoliko ruskih banaka iz SWIFT-a, globalnog sustava komunikacije za bankovne transakcije. Drugi veliki udarac za Rusiju je najava paraliziranja središnje ruske banke u korištenju deviznih rezervi. Više pročitajte OVDJE.

23:30 - Novinari iz Kijeva javljaju da se uskoro očekuju novi snažni zračni napad. U Reporter CNN-a Alexander Marquardt objavio je na Twitteru video u kojem se čuju sirene

