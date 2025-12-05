General ukrajinske vojske jezivo upozorio: 'Putin koristi pregovore kao paravan. Europa mora biti spremna'

Ukrajina ni pod kojim okolnostima neće pristati na mirovni sporazum koji bi uključivao predaju teritorija Rusiji, izjavio je za Sky News zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, general Oleksandr Sirski. Naglasio je da se „pravedan mir“ može postići jedino ako se borbe zaustave na trenutnim linijama fronte, nakon čega bi uslijedili pregovori – ali bez ikakvih preduvjeta.

General Sirski otvoreno je izrazio nepovjerenje prema tvrdnjama Moskve da želi okončati rat, poručivši da Vladimir Putin koristi pokušaje Donalda Trumpa da pokrene mirovne razgovore kao „paravan“, dok ruska vojska nastavlja ofenzive kako bi osvojila dodatni teritorij. Prema pisanju Sky Newsa, Washington razmatra nacrt sporazuma koji bi predviđao da Ukrajina preda cijelu regiju Donbasa Rusiji, no Kijev to kategorički odbija. Sirski je poručio da bi ukrajinski vojnici nastavili borbu ako diplomacija ne uspije. „Ne možemo jednostavno dati našu zemlju. Zato se i borimo“, rekao je general te dodao da bi svaka drugačija formulacija predstavljala „nepravedan i neprihvatljiv mir“.

General je upozorio da Ukrajina brani ne samo sebe, nego i ostatak kontinenta. Ako bi pomoć SAD-a oslabila nakon mogućih političkih promjena u Washingtonu, Kijev očekuje snažniju potporu europskih partnera. „Ako mi ne budemo ovdje, drugi će se morati boriti u Europi“, izjavio je Sirski.

Sirski je za Sky News iznio i vlastitu procjenu situacije: Ukrajina i dalje drži sjeverni dio utvrđenog grada Pokrovska i pokušava vratiti preostali dio, također Rusija svakodnevno lansira tisuće napadnih dronova, ali Ukrajina uzvraća s približno jednakim brojem. I Iako Rusija ima dvostruko više topničkog streljiva, moderna dronska tehnologija smanjuje učinkovitost klasične artiljerije. Na bojištu je raspoređeno više od 710.000 ruskih vojnika, uz oko 1.000 poginulih ili ranjenih dnevno, navodi Sky News, a najžešće borbe vode se oko Pokrovska, Kupjanska, Lymanа te područja Huljajpolja.

General je opisao da je cilj ukrajinske vojske: zadržati položaje, nanositi maksimalne gubitke protivniku i udarati na ruske vojne kapacitete, uključujući i napade dronovima duboko unutar Rusije te na naftnu infrastrukturu koja financira rat.

Sirski je upozorio da Moskva ne pokazuje namjeru za smirivanje sukoba, unatoč tvrdnjama o spremnosti za pregovore. „Korištenjem mirovnih razgovora kao pokrića, oni i dalje pokušavaju zauzeti što veći dio naše zemlje“, rekao je. General smatra da sve europske države moraju ozbiljno računati na mogućnost šireg sukoba: „S obzirom na postojanje agresivnih država, prije svega Ruske Federacije, nužno je održavati snažnu i modernu obranu“, izjavio je za Sky News.