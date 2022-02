Kotromanović: Nema potrebe da mi šaljemo sustave naoružanja u Ukrajinu. Jedno ipak možemo i trebamo napraviti

Vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović komentirao je najnovija aktualna događanja vezana za rat u Ukrajini, među kojima je i podizanje ruske nuklearne spremnosti.

- Općenito je to zabrinjavajuće. To je jako teška odluka. To je klasična prijetnja i pokazivanje Ukrajini i cijelom svijetu, a to je ono što svi znamo da je Rusija nuklearna sila. To je možda poruka Ukrajini 'ako nastavite s otporom, ako moje žrtve budu svakodnevne, onda se možda neću libiti koristiti nuklearno oružje'. To je jedna grozna poruka. Nisam očekivao da će se to dogoditi četvrti dan ratovanja u Ukrajini - napominje Kotromanović.

Upitan je li se to dogodilo zato što stvari na terenu ne ide kako Putin želi, analitičar Večernjeg lista odgovara kako bi to mogao biti razlog.

- Četvrti dan traju operaciju. Taj prvi dan su željeli brzo upasti u Kijev, a to se nije dogodilo. Ukrajinske snage su se sredile i počele pružati grčevit otpor. Predsjednik i vodstvo stalno pozivaju ljude na otpor i naoružavaju ih. Iako po meni, kako sam ranije već rekao, oni su kasnili. Vidjeli smo danas da je rano jutros u Harkir ušao dio ruskih snaga, a popodne su već bili odbijeni. Navodno je Harkir opet slobodan. To su sve mogući razlozi zašto je Putin podignuo na visoki stupanj svoje nuklearne snage.

Osvrnuo se i na vijest o tome da je navodno ubijen u Ukrajini general čečenske vojske.

- Ne znam što bi strepili od tih Čečena. To su ljudi kao mi, samo što nose brade. Ne znam koliko su obučeni za sve oblike ratovanje. Oni su se sukobili s ukrajinskim specijalnim snagama koji imaju već nekoliko dana iskustva. Za mene, nije iznenađenje da netko pogine. To je rat. Ali da bi te snage donijele prevagu...to su male postrojbe. Drugo, ako si obučen, siguran u sebe i imaš dobrog kolegu lijevo i desno, dobrog zapovjednika, dobru logistiku, onda se nemaš čega bojati.

Kotromanović je komentirao i najavljene pregovore.

- Ja bih pozdravio taj korak. Dobro je da je otvoren taj kanal. Bilo bi idealno kad bi ta agresija završila. Mislim da se ništa neće dogoditi na tom sastanku. Ukrajina će imati svoj stav i željeti da se Rusi povuku. Rusi će tražiti da se oni predaju. Vidjet ćemo što će se dogoditi za koji dan.

Kako komentirate izjavu Lukašenka da je ovo sukob, ali i da bi mogao uslijediti pokolj.

- Moj dojam je da su danas i jučer pogotovo na sjeveru Ukrajine da su ruske vojne postrojbe bile ...neću reći pažljive jer je to preteška riječ kad uđeš u zemlju s gomilom tenkova, oklopnjaka i kad ispucaš tisuće projektila. Bili su nekako pažljivi. Nije došlo robusne uporabe sile. Možda Lukašenko zna ono što mi ne znamo. Možda će Putin poslati još 100 000 vojnika s još više opreme i onda će biti jedan užasan rat bez kompleksa i onda će ruska vojska na silu to pokušati riješiti. To me najviše zabrinjava.

Bjelorusija ga podsjeća na nosač aviona. Prihvatili su veliku vojnu silu na svoj teritorij, napominje te otkriva kako doživljava Lukašenka kao Putinovog vazala.

- Ne bi me iznenadilo da Bjelorusija stane uz bok sankcijama koje će se primjenjivati na Rusiji. Jedan dio zapadnih čelnika sigurno razmišlja da treba kazniti Bjelorusiju zbog pomoći koje daje Rusiji.

Njemačka je odustala od svoje paradigme da neće slati oružje u ratno područje, te su najavili kako će u Ukrajinu poslati 1000 antitenkovskog oružja i 500 Stingera.

- Prekasno je da se to događa - dodaje.

Kotromanović smatra da je Zapad drugačije trebao gledati rat u Ukrajini i da je veliki problem što se ne razumije ruski mentalitet.

- Ako su htjeli stati iza Ukrajine, trebali su stati svim sredstvima. Hrabriti ih da se protive Putinu i ruskoj vojsci, a kad je došlo do čina rata onda se povući. To je jedna kasna reakcija. SAD, Engleska i sve te velike sile trebale su jače stati uz Ukrajinu ili se uopće ne miješati u taj sukob. Drago mi je čuti da su se dozvali pameti i nadam se da će ta sredstva čim prije biti u Ukrajini. To će podignuti spremnost ukrajinske vojske i pitanje je hoće li to biti kasno.

Mnoge države najavljuju kako će podignuti proračun za vojsku. Upitan treba li to i Hrvatska napraviti, bivši ministar napominje kako je on to stalno govorio i za vrijeme njegova mandata.

- Mi smo članica NATO-a. Najmlađa vojska u obitelji NATO-a i potrebna su znatna sredstva da bi obnovili i modernizirali naše snage. Mi smo u principu najmlađa vojska, ali imamo najstariju tehniku od svih članica NATO-a. Mi moramo biti svjesni da je ulaganje u obranu ulaganje u vlastitu sigurnost. Ne moramo imati nosače aviona ili fregate, moramo imati dovoljno sredstava da bi obučili i opremili naše Oružane snage. Moramo imati pametnu dugoročnu politiku. Nakon ministra Banožića će doći netko drugi što je normalno u politici i da taj ministar zaustavi njegove projekte. To se dogodilo kad sam ja bio ministar. Haubice i patrolni brodovi su bili upitni jer je to netko želio prekinuti. Moramo imati kontinuitet ulaganja i kontinuitet opremanja. Tu moramo biti jedinstveni. Volio bih vidjeti da u idućih 12 godina ulaganje u vojsku bude u iznosu od 1,8 ili 1,9 milijardi kuna. To bi jako puno pomoglo što se tiče modernizacije vojske.

- Nema potrebe da mi šaljemo sustave naoružanja u Ukrajinu. To će napraviti ove velike zemlje kao što su Velika Britanija, SAD i Njemačka. Hrvatska može pružiti jednu humanitarnu pomoć. Možda poslati hrane, opreme, šatore....To je ono što Hrvatska može i treba napraviti.