Optužbe zbog mogućeg ratnog zločina nadvile su se nad američku vladu

Nakon otkrića Washington Posta da je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio drugi napad na dvoje preživjelih nakon napada američke vojske 2. rujna na brod koji je navodno prevozio kokain u Sjedinjene Države, priča o američkim napadima na "narkobrodove" postaje prvorazredni politički i pravni skandal za Hegsetha i američkog predsjednika Donalda Trumpa, otvarajući pitanje jesu li napadi zakoniti ili se pak radi o ratnim zločinima. The Washington Post otkrio je da je pri prvom napadu 2. rujna bilo dvoje preživjelih koji su se držali za olupinu te da je zatim uslijedio drugi udar koji ih je ubio. Prema izvorima Washington Posta, to je učinjeno kako bi se izvršila Hegsethova usmena naredba da se "ubiju svi". Time je otvorena rasprava ne samo o zakonitosti američkih napada na navodne narkobrodove nego i o pitanju jesu li osobe koje su preživjele prvi napad i dalje bili sudionici "borbe" ili se radio o brodolomcima izvan borbe, a u tom bi slučaju drugi napad i njihova likvidacija po mišljenju brojnih vojnih pravnika i stručnjaka međunarodnog prava predstavljala ratni zločin.

Bijela kuća tvrdi da je priča Washington Posta "neutemeljena laž s ciljem potkopavanja antiterorističke operacije Ministarstva rata". Dodaje da je "Ministarstvo rata ubilo 11 narkoterorista u koordiniranom napadu osmišljenom da ubije narkoteroriste koji truju američki narod." Admiral Frank M. Bradley, koji je zapovijedao operacijom 2. rujna, održao je brifing sa zastupnicima u Kongresu na kojem im je prikazao videonapad, pokušavajući ih uvjeriti u zakonitost odluke o drugom udaru na brod. Međutim, vodeći demokrat u Odboru za obavještajne poslove Jim Himes nakon pregledavanja snimke napada izjavio je da je ono što je vidio "jedna od najviše uznemirujućih stvari koju je vidio tijekom cijele svoje javne službe". "Imate dvije osobe u očitoj nevolji bez ikakvog sredstva za kretanje, s uništenim plovilom, koje u ubile Sjedinjene Države", kazao je Himes.

Premda Trump i vladini pravni stručnjaci uvjeravaju da se radilo o zakonitom napadu tvrdeći da je SAD u formalnom "oružanom sukobu" s narkokartelima, američki Kongres nije odobrio nikakav oružani sukob s narkokartelima, dok mnogi pravni stručnjaci teoriju o oružanom sukobu smatraju besmislenom. Riječ je o nezakonitim akcijama zato što ubijeni civili, čak i ako je riječ o krijumčarima droge, nisu neprijateljski borci. Nenaoružani gliser, čak i ako prevozi kokain, nije ratni brod, argumentira The New York Times, navodeći da se nitko od 11 ljudi koji su tog 2. rujna bili na tom brodu – a ne samo dvoje koji su preživjeli prvi udar – nije borio ni protiv koga. Radilo se o prvom u nizu napada na brodove nakon Trumpove zapovijedi da se po hitnom postupku, bez suđenja, ubija ljude koje Trump sumnjiči za krijumčarenje droge u Sjedinjene Države morskim putem, kao da je riječ o neprijateljskim borcima na bojnom polju. Do danas je američka vojska izvršila napade na još 21 takav brod, a u napadima je, po američkim podacima, likvidirano 87 ljudi.

Sada se postavlja pitanje jesu li ti napadi bili zakoniti i jesu li Hegseth i Trump koji su naredili te napade počinili ratni zločin. I prije Trumpa i Hegsetha američka je Obalna straža presretala brodove koji su krijumčarili drogu, ali je ljude na tim brodovima uhićivala, a ne pogubljivala, kao što se i krijumčari droge na teritoriju SAD-a uhićuju i sudi im se, a ne likvidiraju se bez suđenja. Izvansudsko pogubljenje dilera droge na ulici predstavljalo bi zločin. Ni vojska nema pravo izvansudski pogubljivati civile, a ni krijumčari droge nisu izgubili svoj civilni status zato što krijumčare drogu. Američki napadi na brodove u međunarodnim vodama povezani su s povećavanjem američkog pritiska na Venezuelu. Iako Trumpova administracija napade opravdava smrću više desetaka tisuća američkih ovisnika zbog predoziranja godišnje, te su smrti uglavnom posljedica uzimanja fentanila, koji u SAD stiže iz laboratorija u Meksiku, koji koriste kemikalije iz Kine, a ne zbog kokaina koji u Ameriku stiže iz Južne Amerike. Tako da ni taj argument ne opravdava upotrebu oružane sile protiv krijumčara i smrtonosne napade na brodove, koje predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naziva "serijskim pogubljenjima", pozivajući UN na istragu.