Regionalni mediji raspisali se o grupi vatrenih: 'Hrvati, dobrodošli u skupinu smrti'

U Washingtonu je održan ždrijeb za prvi Mundijal s 48 reprezentacija, a kuglice su Hrvatskoj dodijelile nimalo lake protivnike. Izabranici Zlatka Dalića natjecat će se u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom, što je odmah izazvalo lavinu reakcija u regionalnim medijima. Portali iz Srbije i Bosne i Hercegovine bili su jednoglasni u ocjeni – Hrvatska je izvukla najtežu moguću skupinu. Naslovi poput "Hrvati u jedinoj grupi smrti!" i "Kuglice nisu milovale četu Zlatka Dalića" dominirali su medijskim prostorom, ističući kako su Vatreni mogli proći i znatno bolje.

Analize susjednih medija ističu kako o snazi Engleske ne treba trošiti riječi, dok Ganu opisuju kao "ozbiljnu minu" iz četvrte jakosne skupine koja može pomrsiti račune favoritima. Panama se smatra autsajderom, no naglašava se kako na Svjetskom prvenstvu nema lakih protivnika, pogotovo u novom formatu koji u nokaut-fazu vodi i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, zbog čega će svaki bod biti presudan u borbi za prolazak dalje.

Sama ceremonija u Kennedy Centeru u Washingtonu odrađena je u prepoznatljivom američkom stilu, prepunom glamura i spektakla. Događaj su vodili komičar Kevin Hart i manekenka Heidi Klum, a kuglice su, među ostalima, izvlačile sportske legende poput košarkaša Shaquillea O'Neala, koji je upravo Hrvatsku poslao na Engleze, te zvijezde američkog nogometa Toma Bradyja. Svečanosti su prisustvovali i američki predsjednik Donald Trump, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i kanadski premijer Mark Carney, a program su uveličali nastupi Andree Bocellija i Robbieja Williamsa.

Prije samog ždrijeba mediji su spekulirali o mogućnosti stvaranja "skupina smrti" upravo zbog novog formata s 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina. Hrvatska se, kao što se i očekivalo, našla u drugoj jakosnoj skupini, što je jamčilo teškog protivnika iz prvog "šešira", gdje su se nalazili nogometni divovi poput Argentine, Francuske, Brazila i Španjolske. Na kraju je ždrijeb vatrenima dodijelio Englesku, potvrdivši strahovanja i najavljujući dramatične okršaje na prvenstvu koje se od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.