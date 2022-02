Vučić se okomio na države u regiji: 'Ukrajinu koriste da bi napali Srbiju, smeta im naš uspjeh'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uveličao je početak izgradnje pogona tvornice Wacker Neuson u Kragujevcu te komentirao aktualna događanja oko ukrajinske krize.

Upitan da li će Srbija snositi posljedice zbog neuvođenja sankcija Rusiji, kao i da prokomentira tweet Carla Bildta da se zbog toga Srbija može pozdraviti od EU, predsjednik Srbije je istaknuo da je riječ o iživljavanju jačih nad slabijima.

- Ne pamtim da je ovako teška situacija bila, da citiram Lauševića, ‘Godina prođe, ali dan nikad‘. Ostario sam 10 godina u prethodna tri dana, rekao je Vučić komentirajući situaciju u Ukrajini i pritisak na Srbiju da uvede sanakcije Rusiji, piše b92.

Govoreći o zahtjevu Kosova da se hitno primi u NATO, Vučić ističe da nije riječ o novoj ideji.

- Prvi put sam čuo za to prije par mjeseci, to nije ideja Albanaca s Kosova, to je ideja njihovih lobista u EU i SAD, rekao je predsjednik Srbije.

- Zašto je to njima važno? Pod jedan, time žele natjerati četiri zemlje EU, koje su članice NATO-a, da priznaju nezavisnost tzv. Kosova. Ne možete postati članica NATO-a ako niste država. To je način, ali i izgovor za dio zemalja da to prihvate i kažu moramo jer nemamo drugi izlaz, objasnio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o naoružavanju Njemačke, Vučić kaže da ne zna točno da li je ulaganje od 100 milijardi eura koje Njemačka namjerava uložiti u vojsku na godišnjem ili petogodišnjem nivou, ali ističe da je to izuzetno važno.

- Nitko se ne može usporediti s Nijemcima po tom pitanju, jer imaju najrazvijeniju vojnu industriju u Europi i bit će najsnažnija vojska u Europi. A na nas viknu kad uložimo par milijuna", rekao je Vučić te naglasio da će kada Njemačka postane najjača vojna sila u Europi, to značiti da se mijenja sve.

Govoreći o navodnom hibridnom ratu protiv Srbije, Vučić je novinarima uputio kontrapitanje: ‘Zašto mislite da se to ne događa? Da li stvarno mislite da se svi raduju uspjehu Srbije?‘

- Hibridni rat se vodi jer se ne vesele uspjesima Srbije... Iz dijela regije koji su mislili da su riješili sve, ušli u EU i NATO, zdrobili Srbiju i da je srpska vojska nestala. I sada, odjednom, Srbija dvostruko brže raste od njih i po BDP-u, jača i vojska, i zašto bi to voljeli? Njihovo ponašanje je logično, rekao je Vučić u Kragujevcu nakon početka izgradnje pogona njemačke tvornice.

Vučić je rekao da se njemu čini nevjerovatno što netko, u trenutku kada se vodi rat u Ukrajini, nema fokus na tom problemu nego sve koristi za napad na Srbiju.

- U bar tri zemlje ne bave se ni sa čim drugim nego Srbijom. A što mislite, da će nam čestitati što imamo bolji Klinički centar nego u Zagrebu i Ljubljani zajedno?, rekao je Vučić.

- Svaka laž protiv Srbije je dozvoljena. Ali ne zaboravite, Srbija je naučila da je gazite. Treba li ih podsjetiti na 24. i 17. i što su Srbiji radili prije 23 godine? Zato smo mi za očuvanje međunarodnog prava i zato ne možemo podržati napad na Ukrajinu, zaključio je predsjednik Srbije, piše b92.

