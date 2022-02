Svi iščekuju početak pregovora Rusije i Ukrajine: Objavljena fotografija prostorije gdje će se sve odvijati

Mirovni pregovori između izaslanstava kijevske i moskovske vlade oko ruske invazije na Ukrajinu trebali bi započeti danas ujutro.

Ministarstvo vanjskih poslova Bjelorusije objavilo je fotografiju sobe u kojoj će se održati pregovori Ukrajine i Rusije.

"U Bjelorusiji je sve spremno za rusko-ukrajinske pregovore. Čekamo delegacije da stignu", objavilo je bjelorusko ministarstvo.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg