Osumnjičeni (18) ostaju u Remetincu, jedna poruka otvorila niz pitanja

Što se točno dogodilo i kako je izgorio Vjesnikov neboder, predmet je istrage koju provodi OKDO u Zagrebu, no tko je, ako je, tom istragom, osim dvojice 18-godišnjaka, još obuhvaćen, iz OKDO-a nisu odgovorili, jer kažu da je istraga koju provode - nejavna. U međuvremenu, dvojica 18-godišnjaka koji se sumnjiče da su taj požar skrivili, ostaju u Remetincu, jer je izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo prijedlog njihovih obrana da im se istražni zatvor zamijeni istražnim zatvorom u domu. Odnosno da 18-godišnjaci dobiju elektroničke narukvice, kao što su ih nedavno dobila trojica maloljetnika koja se sumnjiče da su u studenom na Trgu bana Jelačića napali i pretukli vršnjake iz Splita.

Dvojici 18-godišnjaka koji se zbog izazivanja požara u neboderu Vjesnika sumnjiče za tešku općeopasnu radnju istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Njihove obrane su već na prvom istražnom ročištu tvrdile da nema osnova za određivanje istražnog zatvora, a ako ih ima da bi im onda trebao biti određen istražni zatvor u domu. Međutim sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda bila je drugačijeg stava, a njezinu odluku sada je potvrdilo i izvanraspravno vijeće koje je odbilo žalbu obrana i opetovani zahtjev za određivanjem istražnog zatvora u domu osumnjičenim 18-godišnjacima.

To znači da će dvojica 18-godišnjaka do daljnjeg ostati iza rešetaka, a s obzirom na to da im je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, u Remetincu bi mogli biti dosta dugo. Inače, oprema za elektronički nadzor, pojašnjavaju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, sastoji se od uređaja i narukvice. Navode i da se radi o ukupno 200 kompleta koji se mogu višekratno koristiti.

- Elektronički nadzor se koristi kod uvjetnog otpusta i kod istražnog zatvora u domu. Broj osoba pod elektroničkim nadzorom se mijenja gotovo svakodnevno. Trenutačno je među osobama koje se nalaze pod elektroničkim nadzorom pola istražnih zatvorenika, a pola uvjetno otpuštenih osoba. Kome će biti određen elektronički nadzor određuju sudovi, a do sada je 88 osoba prema odlukama sudova bilo ili je još uvijek pod elektroničkim nadzorom. Za kontrolu osoba koje su pod elektroničkim nadzorom zadužena je Služba za elektronički nadzor Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok su za uredno izvršavanje sudskih odluka zadužene i druge službe, poput probacijske službe i policije - kazali su iz Ministarstva pravosuđa.

Pojasnili su i što se događa onima koji prekrše odredbe elektroničkog nadzora; budu vraćeni u zatvor odmah ili uhićeni po drugim osnovama te su naveli da je bilo i takvih situacija no da je broj osoba koje su prekršile sudsku odluku dok su bili pod elektroničkim nadzorom - neznatan. Dvojica 18- godišnjaka, osumnjičenih za palež Vjesnika, dakle neće imati elektroničku narukvicu, a u dosadašnjem dijelu postupka oni niječu krivnju.

No, maloljetnici koji su te večeri bili s njima pričaju drugačiju priču u iskazima koje daju istražiteljima. Prema neslužbenim informacijama, dio tih iskaza potkrijepljen je i drugim dokazima, kao što su poruke koje su akteri ovog događaja međusobno razmjenjivali. Po onom što je poznato, istraga je za sada fokusirana na mlade koji su po Vjesnikovom neboderu očito često lunjali, jer se u porukama koje su istražitelji našli u njihovim mobitelima, navodi da je "Vjesnik dobro mjesto za čilanje"...

Nađena je i poruka u kojoj jedan od maloljetnika zdvaja zbog svega što ga je sada snašlo te kaže da nikakvog problema ne bi bilo da u Vjesnik nije pozvao jednog od sada osumnjičenih 18-godišnjaka... Međutim, netko je tim mladima omogućio da neopaženo, videonadzoru i zaštitarima usprkos, kroz duže vrijeme ulaze u zgradu, pa bi bilo logično i da se istraga osim odgovornošću mladih, pozabavi i odgovornošću onih koji su zgradu Vjesnika trebali čuvati.

A ponešto bi se moglo pitati i vlasnike zgrade i prostora koji baš nisu održavali svoju imovinu, jer su mladi u zgradu Vjesnika, kako je za sada utvrđeno ušli kroz ranije razbijene prozore. Uz to, logično bi bilo da se preispita i moguća odgovornost roditelja maloljetnih svjedoka, jer prema neslužbenim informacijama, neki od njih su smatrali da se s onim što znaju o požaru Vjesnikova nebodera ne trebaju javiti policiji (!?) dok to ne učini netko drugi. Je li policijski očevid gotov ili nije, još nije poznato, jer zagrebačka policija, za sve informacije na tu temu, upućuje na OKDO, po čijem je nalogu očevid i započeo.