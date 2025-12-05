Tri sestre Mirabal platile su životom borbu protiv diktature

Tog 25. studenog 1960. godine tri sestre – Patria, Minerva i María Teresa Mirabal – pronađene su mrtve na dnu klanca u blizini La Cumbrea, planinskog dijela puta u Dominikanskoj Republici. Džip kojim su putovale survao se 150 metara u dubinu. Premda je djelovalo kao kobna nesreća, posrijedi je bio zločin profašističkog režima koji je svoje političke neprijatelje proganjao, zatvarao i ubijao, posebno ako su mu protivnice bile žene. Već pomalo zaboravljena stravična sudbina triju sestara otvorila je put k proglašenju 25. studenog kao Međunarodnog dana UN-a borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na njihovu žrtvu. Taj datum, koji se proteklih godina obilježava diljem svijeta, nijemi je spomen na brutalan čin trostrukog ubojstva, iza kojeg je osobno stajao tašt psihopatski diktator i ubojica, predsjednik Rafael Trujillo, jedan u nizu političkih nasilnika koji su ostavili krvavi trag u Latinskoj Americi.