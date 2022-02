Hrebak: Putin se odlučio igrati sa živcima cijelog svijeta i mi kao država moramo biti spremni na sve

U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je govorio o čemu se razgovaralo na sastanku, koliko se izbjeglica iz Ukrajine očekuje, što je ključno u idućim tjednima...

Intervju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

"Za prvi val bit ćemo spremni, a pitanje koje se postavlja jest što slijedi kasnije. Moramo biti svjesni da će val izbjeglica biti mnogo veći nego što smo očekivali. Očekivali smo nekoliko tisuća. S obzirom na veličinu Ukrajine, s obzirom na to da se ukrajinski branitelji dobro drže i da će to dulje potrajati, to će biti val od 4,5 milijuna ljudi koji će se sliti prema Europi, a jedan dio će ići u Hrvatsku.

Nisu se spominjale brojke no, prema procjeni, između 15.00 i 20.000 izbjeglica moglo bi stići u Hrvatsku, ovisno koliko sve to potraje. Imamo 200-tinjak ljudi koji su samo danas ušli u Hrvatsku", kazao je Hrebak. "Ako situacija potraje nekoliko mjeseci, imat ćemo ozbiljan problem jer te ljude moramo integrirati u društvo. Ja govorim sada o najcrnjem scenariju. U svakom slučaju s brojem stanovnika u Ukrajini mi to možemo očekivati", dodao je.

Plan za izbjeglice

"Svi resori upućeni su, kao i međuresori. No, poslije će se morati uključiti po mojemu mišljenju i lokalna samouprava. Jedan dio turističkih sektora koji se ne koristi. Na lokaciji Đačkog doma osigurat ćemo, recimo u Bjelovaru, dio za izbjeglice. Organizirat ćemo Caritas, Crveni križ i da dio od 100 ljudi odmah mogu doći u Bjelovar", dodao je.

Hrebak je kazao da već danas odluke idu na Vladu. "Nazočni su danas bili svi ministri. U ovom trenutku svi ti ljudi iz Ukrajine traže rodbinu po Hrvatskoj, polako se javljaju ljudi koji su prijateljski povezani s nekim našim ljudima. Na raznorazne načine ljudi se nalaze i tu sad mi moramo biti spremni za sljedeća dva tjedna, ali ključno je što nakon sljedeća dva tjedna, što je sa zdravstvom, . skrbi integracijom u školstvo, integracijom na tržište rada. Hrvatska mora pokazati poruku solidarnosti za sve što je Ukrajina napravila za Hrvatsku prije 30 godina", rekao je.

"Danas trebamo donijeti odluke, moramo ići prema određenom paketu mjera za pomoć Ukrajini, trebamo poslati snažnu poruku da smo uz ukrajinski narod. Mi moramo naše poljoprivrednike usmjeriti na ovo stanje, što je strateški važno, jer su Ukrajina i Rusija velike žitnice Europe. Ono što nas je zanimalo, a premijer je rekao da se vidi sada, je važnost LNG terminala. Mi ćemo plin dobivati i dalje, pitanje je po kojoj cijeni. Zanimalo nas je stabilnost našeg gospodarstva. Bilo je riječi i o Sberbanci. Rade se sve potrebne mjere kako na hrvatsko gospodarstvo to ne bi utjecalo", dodao je Hrebak.

"Ako ste ozbiljan političar ne možete biti ne zabrinut. Mi ne možemo procjenjivati što će se tamo događati. Mi moramo biti spremni na sve opcije i to nije situacija koja nas ne bi trebala zabrinjavati. Vi imate od Zagreba do Kijeva 10 sati vožnje. Ono što mene zabrinjava kao političara koji shvaća situaciju što se događa, da jedna granatica padner na tlo jedne od zemalja NATO saveza. Putin se odlučio igrati s vatrom, odlučio se igrati s živcima cijelog svijeta i mi kao država moramo biti spremni na sve", dodao je Hrebak.

Kazao je da je jasno zaključeno da se Hrvatska ne smije izuzeti od bilo koje pomoći Ukrajini." Naš stav je jasan, Ukrajini će se pomoć. Nema spora, to je zajednički stav", dodao je Hrebak.

Što se tiče sastanka s čelnicima opozicije kao i pomirljivih tonova između Pantovčaka i Banskih dvora, Hrebak kaže:

"Ovo je sad ozbiljna stvar. Drago mi je da je premijer okupio oporbu. Trebamo pokazati zajedništvo i da shvaćamo situaciju i da politikantstvo nema primat. To je jako dobra stvar. Dobro je da predsjednik i premijer šalju jasne poruke prema van".

"Drago mi je da je predsjednik promijenio stav i drago mi je da je hrvatski narod uz ukrajinski narod", rekao je Hrebak.

Na pitanje je li se razgovaralo o novom ministru koji će zamijeniti Darka Horvata, Hrebak kaže da nije, ali da će oni podržati novog ministra kojeg Vlada predloži. "U ovom trenutku nemamo ime, ali u idućih deset dana bi se trebalo znati ime novog ministra", dodao je Hrebak.