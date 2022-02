Hrebak nakon sastanka u Vladi: Između 15.000 i 20.000 izbjeglica moglo bi stići u Hrvatsku

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u studiju Večernjeg lista kazao je da će val izbjeglica biti puno veći nego se to očekivalo. U pripremi je plan za smještaj izbjeglica i plan za pomoć Ukrajini koji je premijer Andrej Plenković danas predstavio koalicijskim partnerima na sastanku u Banskim dvorima.

"Za prvi val bit ćemo spremni, a pitanje koje se postavlja jest što slijedi kasnije. Moramo biti svjesni da će val izbjeglica biti mnogo veći nego što smo očekivali. Očekivali smo nekoliko tisuća. S obzirom na veličinu Ukrajine, s obzirom na to da se ukrajinski branitelji dobro drže i da će to dulje potrajati, to će biti val od 4,5 milijuna ljudi koji će se sliti prema Europi, a jedan dio će ići u Hrvatsku.

Nisu se spominjale brojke no, prema procjeni, između 15.000 i 20.000 izbjeglica moglo bi stići u Hrvatsku, ovisno koliko sve to potraje. Imamo 200-tinjak ljudi koji su samo danas ušli u Hrvatsku", kazao je Hrebak u intervjuu za Večernji TV koji je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

"Ako situacija potraje nekoliko mjeseci, imat ćemo ozbiljan problem jer te ljude moramo integrirati u društvo. Ja govorim sada o najcrnjem scenariju. U svakom slučaju s brojem stanovnika u Ukrajini mi to možemo očekivati", dodao je.

Svi resori upućeni su, kao i međuresori. No, poslije će se morati uključiti po mojemu mišljenju i lokalna samouprava. Jedan dio turističkih sektora koji se ne koristi. Na lokaciji Đačkog doma osigurat ćemo, recimo u Bjelovaru, dio za izbjeglice. Organizirat ćemo Caritas, Crveni križ i da dio od 100 ljudi odmah mogu doći u Bjelovar", dodao je.

Hrebak je kazao da već danas odluke idu na Vladu. "Nazočni su danas bili svi ministri. U ovom trenutku svi ti ljudi iz Ukrajine traže rodbinu po Hrvatskoj, polako se javljaju ljudi koji su prijateljski povezani s nekim našim ljudima. Na raznorazne načine ljudi se nalaze i tu sad mi moramo biti spremni za sljedeća dva tjedna, ali ključno je što nakon sljedeća dva tjedna, što je sa zdravstvom, skrbi integracijom u školstvo, integracijom na tržište rada. Hrvatska mora pokazati poruku solidarnosti za sve što je Ukrajina napravila za Hrvatsku prije 30 godina", rekao je.

"Danas trebamo donijeti odluke, moramo ići prema određenom paketu mjera za pomoć Ukrajini, trebamo poslati snažnu poruku da smo uz ukrajinski narod. Mi moramo naše poljoprivrednike usmjeriti na ovo stanje, što je strateški važno, jer su Ukrajina i Rusija velike žitnice Europe. Ono što nas je zanimalo, a premijer je rekao da se vidi sada, je važnost LNG terminala. Mi ćemo plin dobivati i dalje, pitanje je po kojoj cijeni. Zanimalo nas je stabilnost našeg gospodarstva. Bilo je riječi i o Sberbanci. Rade se sve potrebne mjere kako na hrvatsko gospodarstvo to ne bi utjecalo", dodao je Hrebak.

